Ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que ya han paralizado su refinería de Iquitos, y que están por detenerse también sus refinerías Talara y Conchán, debido a que esa empresa ya no tiene recursos para adquirir materias primas para continuar las operaciones de esas plantas.

Durante su exposición en sesión extraordinaria de esa comisión, el funcionario señaló que las deudas totales de la petrolera estatal a febrero último ascienden a US$ 7,899 millones, de la cual la mayor parte es su deuda de corto plazo de US$ 3,578 millones, la cual incluye parte de su capital de trabajo, del cual hoy carecen, y por lo cual no pueden pagar a proveedores.

Explicó que solo a los proveedores, se les debe US$ 2,500 millones, que los amenazan con procesos concursales, y por lo cual quienes les abastecen de materia prima están pidiendo que todo se pague al contado, lo que los ha dejado sin petróleo para operar las refinerías, y por lo cual la de Talara solo está produciendo 60,000 barriles por día.

“La refinería de Iquitos ya paró, estamos abasteciendo a (la ciudad de) Iquitos desde Lima, hemos financiado (el funcionamiento de) la refinería con capital de proveedores y no pagamos porque no tenemos plata”, aseveró.

Refinería Conchán también está en riesgo de paralizar operaciones, según Petroperú

Alistan medida de emergencia

Frente a esta situación, Arévalo refirió que el Gobierno está diseñando un proyecto de medida de emergencia para obtener un aporte de US$ 2,000 millones, no del Estado, sino de una entidad financiera del sector privado, que está solicitando para ello una garantía contingente, que no saldrá del erario nacional.

No obstante, indicó que esa medida de emergencia se está demorando en aprobarse por problemas de interpretación de las normas que se tienen que dar.

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“Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que también se pida un sistema de capitalización allí sí es aporte del Estado (...), hay que capitalizar lo que dé el Banco de la Nación”, puntualizó.

“En algún momento se tiene que capitalizar (a la empresa) un decreto de urgencia (el DU 010) no puede incluir capitalización, dennos los US$ 2,000 millones, sino paramos, estamos por parar Conchán, estamos por parar Talara”, insistió el funcionario.

En otro momento Arévalo cuestionó el Decreto de Urgencia 010 dado para la reorganización de Petroperú, señalando que al incorporar sus activos como bloques patrimoniales se sigue el mismo camino que cuando se privatizó la empresa y se separaron sus unidades y se vendieron.

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Pérdida de mercado

Asimismo, el funcionario reconoció que Petroperú ha perdido un mayor cuota en el mercado de combustibles que la que había comentado meses atrás el entonces presidente de la empresa Alejandro Narváez.

Según titular de Petroperú Roger Arévalo, la participación de la empresa en el mercado de combustibles va entre un 19% a un 20% | Foto: César Campos/@photo.gec

Mientras Narváez señalaba que la petrolera estatal se encontraba entre un 25% a 30% de mercado, Arévalo refirió en esta ocasión que la cuota de participación de Petroperú era sólo entre 19 a 20%, y que iban a tratar de recuperarla a través de una “pelea de precios”.

“Yo me he propuesto hacerlo de todas maneras en el corto plazo, porque definitivamente necesitamos regresar a ese nivel de competitividad para Petroperú (con una participación del 50%)”, anotó.