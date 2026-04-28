“Perú no toma en serio la crisis energética en el mundo", mencionó el presidente de Petroperú, Roger Arévalo. Foto: difusión
“Perú no toma en serio la crisis energética en el mundo", mencionó el presidente de Petroperú, Roger Arévalo. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que, de no recibir la estatal US$ 2,000 millones en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.

“No será con aporte del tesoro, sino con financiamiento del privado (...) No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma”, mencionó a la prensa a su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Arévalo detalló que se necesitan los US$ 2,000 millones “para ayer”; caso contrario, “en los primeros días de mayo nos paramos todo”.

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“Perú no toma en serio la crisis energética en el mundo. Si no tomamos medidas de emergencia, nos quedamos sin combustible. La Refinería de Iquitos está parada por falta de combustible. ”, acotó.

Se necesita el dinero "para ayer", según Arévalo. A su criterio, el presidente Balcázar emitirá el DU para garantizar abastecimiento. Foto: difusión
Se necesita el dinero "para ayer", según Arévalo. A su criterio, el presidente Balcázar emitirá el DU para garantizar abastecimiento. Foto: difusión
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Finalmente, y emita el decreto de urgencia para lograr contar con los recursos que permitirán abastecer de petróleo al país.

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