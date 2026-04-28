El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que, de no recibir la estatal US$ 2,000 millones en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.

“No será con aporte del tesoro, sino con financiamiento del privado (...) No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma”, mencionó a la prensa a su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Arévalo detalló que se necesitan los US$ 2,000 millones “para ayer”; caso contrario, “en los primeros días de mayo nos paramos todo”. El pedido se da en medio de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz (Irán), punto neurálgico global para el suministro de crudo.

“Perú no toma en serio la crisis energética en el mundo. Si no tomamos medidas de emergencia, nos quedamos sin combustible. La Refinería de Iquitos está parada por falta de combustible. La Nueva Refinería de Talara y la Refinería de Conchán están por parar”, acotó.

Se necesita el dinero "para ayer", según Arévalo. A su criterio, el presidente Balcázar emitirá el DU para garantizar abastecimiento. Foto: difusión

Finalmente, el titular del directorio de Petroperú se mostró confiado en que el Ejecutivo apruebe el pedido y emita el decreto de urgencia para lograr contar con los recursos que permitirán abastecer de petróleo al país.