Ships anchored near the shoreline in Bandar Abbas, Iran, on April 22. Source: Getty Images/Getty Images Europe
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Redacción Gestión
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Lanchas iraníes dispararon contra dos buques en el estrecho de Ormuz el miércoles mientras Teherán mantenía su control sobre la vital vía energética, al tiempo que dos de sus propios superpetroleros pusieron a prueba un bloqueo de Estados Unidos.

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