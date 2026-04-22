La UK Maritime Trade Operations, un enlace naval con la industria naviera, informó en X que un buque de carga y un portacontenedores fueron atacados en la vía marítima. Mientras tanto, la firma de análisis Vortexa señaló que Irán trasladó superpetroleros al mar Arábigo, una zona donde EE.UU. ha buscado bloquear el transporte iraní.

La televisión estatal iraní informó más tarde que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica incautó dos buques en Ormuz —identificados como MSC Francesca y Epaminondas— y los llevó a tierra para inspección.

Los administradores de ambas embarcaciones, según la base de datos internacional Equasis, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Estas acciones subrayan la postura agresiva de Teherán frente a la presión de EE.UU. en un momento en que las conversaciones entre ambas partes están en punto muerto. También evidencian los desafíos para resolver un conflicto que ha eliminado 1,000 millones de barriles de suministro de petróleo, según operadores de primer nivel.

Dos superpetroleros

Los superpetroleros que se desplazaron al mar Arábigo fueron identificados como Hero II y Hedy. Vortexa utilizó imágenes satelitales para ubicar a los dos buques de gran tamaño con bandera iraní que, según indicó, ingresaron a la zona el 20 de abril. Ambos pueden transportar conjuntamente hasta 4 millones de barriles de petróleo.

Otro buque iraní, el Diona, pareció dar la vuelta tras ingresar al mar Arábigo desde Ormuz, dijo Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

Al menos dos petroleros iraníes completamente cargados zarparon del Golfo Pérsico y sortearon el bloqueo estadounidense esta semana. Fotógrafo: Jack Guez/AFP/Getty Images

Irán cerró Ormuz poco después de ser atacado por EE.UU. e Israel a finales de febrero.

Los últimos incidentes demuestran que, aunque el presidente Donald Trump ha dicho que la marina iraní ha sido destruida, el despliegue de pequeñas embarcaciones por parte de Teherán para atacar el transporte comercial sigue siendo una amenaza latente.

El portacontenedores fue atacado a las 2:55 a.m. hora de Londres y sufrió daños importantes en el puente, según UKMTO. El buque de carga no resultó dañado, pero se detuvo tras recibir disparos unas tres horas después, informó UKMTO.

No quedó claro de inmediato si los ataques correspondían a las mismas embarcaciones que los medios iraníes señalaron posteriormente como incautadas.

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Nuevo enfoque

Washington respondió inicialmente al cierre de Ormuz alentando que los barriles de la república islámica fluyeran hacia los compradores en un intento por contener el alza de los precios del petróleo. Cambió de estrategia el 13 de abril, al imponer su propio bloqueo sobre todo el transporte marítimo iraní.

Sin embargo, la salida de los petroleros cargados pone de relieve las dificultades para aplicar estas medidas —que Trump ha calificado como un “éxito tremendo”— y presionar a un régimen iraní que ha demostrado resiliencia para hacer concesiones.

Desde que comenzó el bloqueo, la Marina de EE.UU. ha incautado un buque de carga vinculado a Irán y ha abordado un petrolero sancionado en aguas al este de Sri Lanka, ampliando el alcance de sus operaciones. También ha hecho retroceder al menos 28 embarcaciones. EE.UU. ha señalado previamente que considerará abordar e incautar cualquier buque sancionado sin importar su ubicación, lo que implica que los buques iraníes aún podrían no estar fuera de peligro.

Aun así, las cifras de Vortexa sugieren que las exportaciones iraníes no se han detenido frente a las amenazas de EE.UU., con al menos 34 petroleros y buques de gas vinculados a Irán atravesando el estrecho y la línea de bloqueo estadounidense. De los buques que cruzaron desde principios de la semana pasada, 19 se dirigían fuera del golfo Pérsico, de los cuales 17 transportaban carga. A las embarcaciones se les dio plazo hasta el 13 de abril para abandonar los puertos iraníes.

Transpondedores apagados

Vortexa utiliza imágenes satelitales ya que las embarcaciones que buscan evadir a las fuerzas estadounidenses suelen apagar sus transpondedores. Hero II fue visto por última vez hace más de un mes cuando navegaba hacia el norte en el estrecho de Malaca, mientras que Hedy transmitió por última vez su ubicación frente a Khor Fakkan, en Emiratos Árabes Unidos, a finales de febrero.

El destino final de los dos cargamentos de petróleo no está claro. La gran mayoría de las exportaciones de crudo iraní termina en China, aunque India recibió dos cargamentos de crudo iraní en semanas recientes antes de que expirara una exención de EE.UU.

Tras entrar la guerra en su octava semana, Trump extendió indefinidamente un alto al fuego el martes, pero dijo que el bloqueo de EE.UU. se mantendrá. Alrededor de 800 buques siguen varados en el golfo Pérsico, y la Organización Marítima Internacional señaló esta semana que trabaja en un plan de evacuación condicionado a una desescalada del conflicto.

Trump ve posibilidad de retomar negociaciones

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, después de que el alto el fuego fuera prorrogado de forma indefinida.

“Es posible”, respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE