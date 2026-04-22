La ciudad-estado del sudeste asiático ha diversificado sus fuentes y está obteniendo suministros adicionales de África, EE.UU. y Australia, dijo Tan en un evento de CNBC el miércoles.

Los mercados energéticos globales se han visto trastocados por el conflicto en Medio Oriente, que ya entra en su octava semana. Las hostilidades han llevado al cierre casi total del Estrecho de Ormuz, una arteria clave para los cargamentos de petróleo y gas, y han provocado daños extensos a la infraestructura energética, incluso en Catar.

Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, extendió de forma indefinida una tregua con Irán justo antes de su vencimiento, mientras mantiene un bloqueo naval en Ormuz tras el colapso de los planes de conversaciones de paz entre ambas partes.

“Incluso si esta tregua termina en la paz que esperamos, hay partes de la cadena de suministro que habrán quedado marcadas”, dijo Tan. “Tal vez no de forma permanente, pero fuera de operación durante al menos un par de años”.

En conversaciones con el ministro de energía de Catar tras un ataque a Ras Laffan, la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo, Tan señaló que la evaluación inicial indicaba que podrían pasar hasta cinco años antes de que vuelva a operar completamente.

LEA TAMBIÉN: Exoneran del requisito de visa de negocios a los nacionales de Singapur

“Ahora que esa incertidumbre se ha disipado un poco, creen que probablemente sea más cercano a tres años, pero quién sabe”, agregó.

Singapur importa la mayor parte de la energía que necesita para sostener su economía, lo que lo hace vulnerable a shocks de suministro.