Grúas pórtico y contenedores de envío en la terminal de PSA International Pte Ltd. en Pasir Panjang al atardecer en Singapur, el domingo 1 de febrero de 2026. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Singapur está recurriendo a América Latina para asegurar suministros de combustible mientras la guerra en Irán interrumpe los envíos de energía, posiblemente durante años, según Tan See Leng, ministro a cargo de energía.

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