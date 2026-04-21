El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a solicitud de Pakistán, optó por extender el alto el fuego, que vencía el miércoles, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo .

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, señaló el mandatario en la red Truth Social.

Trump explicó que su decisión responde a que el Gobierno iraní “se encuentra gravemente dividido” y a la petición del Ejecutivo pakistaní, que actúa como mediador, de suspender cualquier ataque hasta que sus autoridades logren una posición unificada.

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Pese a la prórroga, el líder estadounidense indicó que se mantiene el bloqueo naval contra embarcaciones iraníes, dispuesto tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones realizada el 11 y 12 de abril.

JD Vance retrasa viaje a Pakistán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes a Islamabad para participar en una nueva ronda de conversaciones, pero postergó la visita debido a que Teherán no confirmó oficialmente su presencia.

Horas antes de que venciera la tregua de dos semanas, Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su equipo de Seguridad Nacional. En el encuentro participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes a Islamabad, pero postergó la visita debido a que Teherán no confirmó oficialmente su presencia. Foto: EFE.

La decisión de extender la tregua contrasta con declaraciones previas del propio Trump, quien horas antes, en una entrevista con CNBC, había señalado que no tenía intención de prolongarla.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó el presidente, aunque añadió que Irán podría “ponerse en una posición muy sólida” si alcanza un acuerdo.

Asimismo, advirtió que, de no lograrse avances, Estados Unidos retomaría los bombardeos contra la República Islámica.

Aumenta la tensión entre EE.UU. e Irán

En paralelo, el Ejército iraní aseguró que está preparado para responder de forma contundente ante cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, luego de la captura de un buque iraní en el mar de Omán.

Hasta el momento, ambas partes no han alcanzado consensos sobre la libre circulación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de crudo que Teherán bloqueó en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí.

Desde el fracaso de las primeras conversaciones, Washington mantiene un bloqueo naval contra Irán, mientras que fuerzas estadounidenses informaron la interceptación de un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica.

El principal objetivo de Estados Unidos en estas negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a la posibilidad de desarrollar un arma nuclear, mientras que Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y científicos.

Con información de EFE.