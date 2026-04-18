El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría alcanzar un acuerdo con Irán en un plazo de “uno o dos días”, en medio de nuevos intentos por poner fin al conflicto que involucra también a Israel.

Durante una breve llamada telefónica con el medio digital Axios, el mandatario sostuvo que existen avances en las conversaciones. “Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días” , declaró.

Trump indicó además que el eventual pacto “garantizará la seguridad de Israel”, país que —según dijo— “saldrá fortalecido” tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El 8 de abril, Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas, lo que provocó celebraciones en Teherán.

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Negociaciones y condiciones en discusión

Las declaraciones se producen el mismo día en que Irán anunció la reapertura total del estrecho de Estrecho de Ormuz, aunque Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra buques iraníes hasta que se alcance un entendimiento definitivo.

De acuerdo con CNN y Axios, Washington evalúa descongelar 20.000 millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Teherán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

El plan de paz en negociación, con mediación de Pakistán, también contempla una moratoria en el enriquecimiento nuclear por parte de la República Islámica.

Un policía monta guardia frente a una pantalla digital que muestra noticias sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en una calle de Islamabad el 10 de abril de 2026.(Foto de Farooq NAEEM / AFP).

Alto el fuego y próximos contactos

Estados Unidos, Israel e Irán acordaron el pasado 8 de abril un alto el fuego vigente hasta el martes 21. Sin embargo, las negociaciones más recientes, realizadas el fin de semana pasado en Islamabad, concluyeron sin un acuerdo definitivo, pese a tratarse del contacto de más alto nivel entre ambas partes desde 1979.

Tras esa ronda, Trump ordenó un bloqueo naval contra Irán, al que acusó de no querer renunciar a sus ambiciones nucleares. El mandatario ha sugerido que este fin de semana podría realizarse una nueva ronda de conversaciones en la capital paquistaní, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.