El presidente de Estados Unidos Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.(Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.(Foto de Jim Watson / AFP).
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y mencionó que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente.

“Veo la guerra muy cerca de terminar”, dijo Trump en un fragmento de una entrevista que medio estadounidense Fox News adelantó.

El mandatario insistió en que

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Durante la entrevista, que será transmitida completa este miércoles en un programa matutino,

“Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, dijo Trump a la entrevistadora, una frase que ha repetido constantemente durante las siete semanas de guerra.

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Asimismo, Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad,

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“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump.

el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

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Por otro lado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Elaborado con información de EFE.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)

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