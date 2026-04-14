Si recibes beneficios de SNAP en Florida y acostumbras hacer tu lista de compras con anticipación, presta atención: desde el 20 de abril de 2026 entrarán en vigor nuevas restricciones que podrían dejar fuera de tu carrito varios productos que antes podías pagar con tu tarjeta EBT. Para que no te lleves sorpresas en el supermercado, te contamos qué alimentos y artículos seguirán permitidos a partir de esa fecha. Con esta medida, Florida se suma a otros estados que ya han limitado ciertas compras para las familias inscritas en este programa.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS RESTRICCIONES DE SNAP EN FLORIDA DESDE EL 20 DE ABRIL?

A partir del 20 de abril de 2026, los refrescos, las bebidas energéticas, los dulces y los postres preparados ultraprocesados ​​de larga duración ya no se podrán comprar con los beneficios de SNAP en Florida. Los artículos excluidos incluyen: soda, bebidas energéticas, dulces y postres preparados ultraprocesados.

Refrescos: se refiere a las bebidas elaboradas con agua carbonatada y endulzadas con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. Por ejemplo: los refrescos normales y dietéticos, y los refrescos sin azúcar como: Coca-Cola, Sprite, Diet Coke, Mr. Pibb, Coke Zero, Sprite Zero, Pepsi, 7UP, Diet Pepsi, Dr. Pepper y Canada Dry, precisa el sitio web Healthy SNAP Florida. Esto también incluye las variedades de marca blanca de refrescos regulares, dietéticos y sin azúcar.

se refiere a las bebidas elaboradas con agua carbonatada y endulzadas con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. Por ejemplo: los refrescos normales y dietéticos, y los refrescos sin azúcar como: Coca-Cola, Sprite, Diet Coke, Mr. Pibb, Coke Zero, Sprite Zero, Pepsi, 7UP, Diet Pepsi, Dr. Pepper y Canada Dry, precisa el sitio web Healthy SNAP Florida. Esto también incluye las variedades de marca blanca de refrescos regulares, dietéticos y sin azúcar. Bebidas energéticas: son aquellas que contienen 65 miligramos o más de cafeína por cada 237 ml (8 onzas) y se comercializan para aumentar la energía o el estado de alerta. Algunos ejemplos son Monster, Red Bull, Celsius, 5-Hour Energy y C4 Energy. También incluye las marcas blancas de bebidas energéticas.

son aquellas que contienen 65 miligramos o más de cafeína por cada 237 ml (8 onzas) y se comercializan para aumentar la energía o el estado de alerta. Algunos ejemplos son Monster, Red Bull, Celsius, 5-Hour Energy y C4 Energy. También incluye las marcas blancas de bebidas energéticas. Dulces: incluye productos elaborados con azúcar o edulcorantes artificiales combinados con chocolate, fruta, frutos secos, caramelo, gominolas, caramelos duros u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos. “Esto incluye Hershey’s, Snickers, Nestle Crunch, Ferrero Rocher y Milky Way, gomitas como Haribo, Sour Patch Kids, Annie’s Fruit Snacks y Twizzlers, caramelos duros como Jolly Ranchers, Lifesavers y piruletas, caramelos como M&M’s, Starburst y Skittles, y artículos como frutos secos cubiertos de chocolate, caramelos de toffee y mentas. Esto también incluye las marcas blancas de dulces”, se lee en el sitio web.

incluye productos elaborados con azúcar o edulcorantes artificiales combinados con chocolate, fruta, frutos secos, caramelo, gominolas, caramelos duros u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos. “Esto incluye Hershey’s, Snickers, Nestle Crunch, Ferrero Rocher y Milky Way, gomitas como Haribo, Sour Patch Kids, Annie’s Fruit Snacks y Twizzlers, caramelos duros como Jolly Ranchers, Lifesavers y piruletas, caramelos como M&M’s, Starburst y Skittles, y artículos como frutos secos cubiertos de chocolate, caramelos de toffee y mentas. Esto también incluye las marcas blancas de dulces”, se lee en el sitio web. Postres ultraprocesados: entre ellos están los pastelitos como Twinkies, Ho Hos y Swiss Rolls, dulces envasados ​​como Sno Balls, Oatmeal Creme Pies, Market Pantry Golden Crème Cakes y Baker’s Treat Cup Cakes. Incluye galletas como Chips Ahoy!, Keebler Chips Deluxe, Famous Amos Chocolate Chip Cookies, Market Pantry Chocolate Chip Cookies, Oreos, Benton’s Original Chocolate Sandwich Cookies y Great Value Twist & Shout Cookies. También están las variedades de marca propia de postres preparados que cumplen con las restricciones definidas.

Las bebidas gaseosas ya no podrán ser compradas en Florida con los beneficios de SNAP (Foto referencial: Pixabay)

ENTONCES, ¿QUÉ PODRÁS COMPRAR A PARTIR DEL 20 DE ABRIL?

Luego de conocer los productos que ya no podrás pagar con tu tarjeta EBT a partir del 20 de abril de 2026, te damos a conocer qué sí puedes comprar desde esa fecha respecto a refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados. Presta mucha atención:

Refrescos: los beneficios de SNAP aún se pueden usar para comprar bebidas deportivas como Gatorade y Powerade, aguas con gas naturales o con sabor natural como LaCroix, Waterloo, Polar y Bubly, o bebidas que contengan más del 50% de zumo o menos de 5 gramos de azúcar añadido por ración.

los beneficios de SNAP aún se pueden usar para comprar bebidas deportivas como Gatorade y Powerade, aguas con gas naturales o con sabor natural como LaCroix, Waterloo, Polar y Bubly, o bebidas que contengan más del 50% de zumo o menos de 5 gramos de azúcar añadido por ración. Bebidas energéticas: café, té y bebidas deportivas como Gatorade o Powerade no se consideran bebidas energéticas y se pueden comprar con los beneficios de SNAP.

café, té y bebidas deportivas como Gatorade o Powerade no se consideran bebidas energéticas y se pueden comprar con los beneficios de SNAP. Dulces: las barritas de granola, los pastelitos tostados para el desayuno como Pop-Tarts, las galletas para el desayuno como BelVita, se pueden comprar incluso cuando contienen edulcorantes o chocolate.

las barritas de granola, los pastelitos tostados para el desayuno como Pop-Tarts, las galletas para el desayuno como BelVita, se pueden comprar incluso cuando contienen edulcorantes o chocolate. Postres ultraprocesados: barritas de granola, pastelitos tostados para el desayuno como Pop-Tarts, las galletas para el desayuno como Belvita. Los productos horneados recién preparados aún se pueden comprar con los beneficios del programa SNAP.

Florida está realizando cambios en el SNAP para alinearlo mejor con su propósito original: brindar a los hogares de bajos ingresos acceso a una dieta más nutritiva para aliviar el hambre y combatir la desnutrición. Por lo tanto, a partir del 20 de abril de 2026, los beneficios ya no se podrán usar para comprar ciertos alimentos con poco o ningún valor nutricional, pero sí para seguir adquiriendo los mismos alimentos saludables y nutritivos de siempre, incluyendo frutas, verduras, cereales, carne, lácteos y otros alimentos básicos que contribuyen a una dieta equilibrada y al bienestar general.

¿CÓMO SE ENTERARÁN LOS DESTINATARIOS QUÉ PRODUCTOS AÚN PUEDEN COMPRAR?

Para que los beneficiarios de SNAP puedan saber qué alimentos o productos pueden adquirir, recibirán actualizaciones a través de su portal MyACCESS, mensajes de texto y materiales del programa.

Además, los comercios autorizados por SNAP contarán con folletos informativos para identificar los artículos no elegibles, los cuales se bloquearán automáticamente para su compra con beneficios de SNAP al momento de pagar.