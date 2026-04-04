En pleno inicio de abril de 2026, la pérdida del acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se convirtió en una preocupación inmediata para miles de familias en Estados Unidos. Para muchos hogares, especialmente en comunidades hispanas que intentan salir adelante entre el trabajo, la renta, la escuela de los niños y el súper cada vez más caro, este recorte no es un simple trámite del gobierno: es un golpe directo a lo que se pone en la mesa. En ciudades donde ya era difícil estirar el dinero hasta fin de mes, la noticia se sintió como un frenazo en seco, de esos que obligan a reorganizar el presupuesto casi de un día para otro. Aun así, en medio de un escenario complicado, todavía hay alternativas concretas que pueden ayudar a cubrir la alimentación básica mientras se busca una solución más estable.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON SNAP?

La medida fue defendida por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, bajo el argumento de reducir fraude y desperdicio. Sin embargo, especialistas como Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, han advertido que el efecto real puede ser mucho más amplio, especialmente para personas refugiadas y solicitantes de asilo que todavía están en proceso de adaptación.

En la práctica, el impacto se siente sobre todo cuando llega el momento de recertificar el beneficio. Eso significa que muchas familias pueden perder el apoyo de manera repentina, sin un periodo claro de transición. Para hogares que ya vivían al día, ese cambio puede desordenar por completo el presupuesto mensual.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

OPCIONES SI PERDISTE SNAP

Aunque perder SNAP complica mucho la situación, sí hay programas y recursos que pueden hacer una diferencia inmediata.

Bancos de alimentos y despensas comunitarias:

Esta suele ser la primera ayuda a la que recurren muchas familias cuando se quedan sin asistencia alimentaria.

Organizaciones locales, parroquias e iglesias están reforzando su entrega de alimentos.

En varios barrios, especialmente donde hay alta presencia latina, las despensas comunitarias se han convertido en un apoyo esencial.

Algunas entregan productos frescos, leche, pan, verduras y hasta comidas preparadas.

En muchos casos, no piden verificar estatus migratorio.

Ejemplo: redes de despensas como las que operan en comunidades de Des Moines, Los Ángeles, Houston o Chicago han reportado un aumento en la demanda, algo que también se repite en otras ciudades con alta población hispana.

Programa WIC: apoyo para madres y niños:

El programa WIC sigue activo y continúa siendo una de las opciones más útiles para familias con bebés o niños pequeños.

Está dirigido a:

Mujeres embarazadas.

Madres recientes.

Niños menores de 5 años.

Incluye beneficios como:

Tipo de ayuda Qué incluye Alimentos Leche, cereales, frutas, vegetales y fórmula Atención básica Controles y orientación de salud Educación nutricional Consejos para una alimentación más saludable

Si cumples con los requisitos, WIC puede funcionar como un respaldo importante mientras resuelves tu situación.

Buscar la residencia permanente:

Este camino no resuelve el problema de inmediato, pero sí puede abrir la puerta a recuperar el acceso a SNAP más adelante.

Obtener la green card permite, en muchos casos, volver a ser elegible para este tipo de beneficios. El reto es que el proceso puede tardar bastante y no todas las personas pueden iniciarlo de inmediato.

Entre los principales obstáculos están:

Tiempos largos de procesamiento.

Costos legales.

Falta de orientación migratoria confiable.

Aun así, organizaciones comunitarias y abogados de inmigración suelen recomendar revisar esta opción si aplica a tu caso.

OTRAS AYUDAS QUE PUEDES REVISAR

Además de los programas principales, también existen apoyos complementarios que pueden aliviar la carga en el corto plazo:

Programas locales financiados por estados o ciudades.

Comedores comunitarios.

Organizaciones sin fines de lucro.

Redes vecinales de apoyo.

Iglesias y centros comunitarios latinos.

La disponibilidad cambia según el estado, pero vale la pena consultar en oficinas locales, centros comunitarios o incluso en bibliotecas públicas, donde muchas veces comparten información actualizada sobre recursos de emergencia.

UN GOLPE FUERTE, PERO NO DEFINITIVO

Lo que está ocurriendo con SNAP no es un simple ajuste técnico. Para miles de familias, representa un cambio que puede mover por completo el equilibrio del mes, justo en un país donde el costo de la comida, la renta y el transporte sigue presionando a los hogares en cada esquina.

Aun así, muchas comunidades están respondiendo con rapidez, especialmente en barrios donde la solidaridad vecinal sigue siendo parte de la vida diaria, como ocurre en tantos sectores latinos de ciudades como Nueva York, Miami, Dallas, Phoenix o Los Ángeles.

Si perdiste SNAP, la clave es actuar rápido: busca despensas, revisa si calificas para WIC, consulta opciones migratorias con asesoría confiable y pregunta en tu comunidad por ayudas locales. No estás solo, y aunque el momento sea difícil, todavía hay redes que pueden ayudarte a pasar este bache.

Desde el 1 de abril, CalFresh ha cambiado en California (Foto referencial: Freepik)

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