Ante la constante presencia de ciudadanos en las oficinas del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) para renovar sus licencias de conducir, surge una duda sobre cuál es el límite de edad para poseer este documento. Si también cuentas con esta interrogante, en esta nota te detallaré los lineamientos vigentes para que tengas una mayor claridad al realizar este trámite.

Esta preocupación suele ser frecuente en los adultos mayores del estado, pues consideran que se les rechazaría la renovación de su licencia de conducir debido a la edad que poseen, pero la normativa actual establece disposiciones distintas.

Según lo estipulado por el FLSHSMV, no existe una edad límite para que un residente siga renovando su licencia de conducir; sin embargo, se debe cumplir una serie de requisitos que son los siguientes:

Tener el documento vigente.

Acceder a la verificación de tu identidad.

Aprobar los exámenes médicos.

Según la ley de Florida, las personas de todas las edades pueden renovar su licencia de conducir; sin embargo, los adultos mayores necesitan pasar una serie de pruebas médicas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué ocurre con los conductores mayores de 80 años en Florida

Para aquellos residentes del estado mayores de 80 años, existe una característica diferente en la renovación: la frecuencia. Por suponer, si el conductor cuenta con 80 años o más, su periodo de vigencia se reduce y tendrá que renovar su documento cada seis años.

Es más, la ley de Florida señala que aquellos adultos mayores que superen dicha edad están en la obligación de pasar por un examen visual; para ello, necesitan acudir a un centro de licencias que realicen esta evaluación o un médico autorizado.

Todo adulto mayor que pretende renovar su licencia de conducir en Florida necesita pasar por un examen de la vista. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

En caso se identifique una deficiencia visual, el solicitante tendrá que someterse a exámenes médicos adicionales o entregar formularios oficiales antes de finalizar su renovación; de esa manera, permitirá que el FLHSMB verifique si el conductor posee una buena capacidad de visión.