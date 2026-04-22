Mucha atención para quienes manejan en Florida: si recibes una carta con sellos judiciales que aparentan ser oficiales, donde te hablan de una presunta multa pendiente, la posible suspensión de tu licencia o acciones legales inmediatas si no respondes, en realidad estás frente a una estafa, de acuerdo con la alerta emitida por el Departamento de Seguridad Vial del estado, que ya ha detectado un incremento de reportes relacionados con este tipo de comunicaciones que buscan sembrar miedo y urgencia. ¿Cómo funciona esta nueva forma de engaño y qué debes hacer si te llega un aviso sospechoso? A continuación te lo explicamos.

Una nueva ola de fraudes apunta directamente a quienes manejan en Florida: comunicaciones que parecen oficiales, hablan de supuestas infracciones y buscan presionar para lograr pagos inmediatos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

ASÍ ES LA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA A CONDUCTORES DE FLORIDA

Aprovechándose del desconocimiento de muchos conductores sobre los procedimientos reales de las autoridades, delincuentes vienen sorprendiendo a numerosas personas con vehículo. Para ello utilizan información oficial con el fin de dar más credibilidad al engaño, algo clave para apoderarse del dinero y de los datos personales de los incautos. Pero ¿cómo operan exactamente?

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) dio a conocer en un comunicado el “esquema fraudulento en curso que involucra notificaciones judiciales falsificadas” que usan estos sujetos.

Envío de cartas: al ser muy similares a las oficiales, muchos automovilistas creen que son reales, cuando en realidad son falsas. La confusión aumenta porque aparentemente provienen de los tribunales de los condados de Florida y de oficinas judiciales relacionadas. “Son documentos que afirman que los destinatarios tienen multas de tránsito o de peaje pendientes y exigen el pago inmediato”, alerta el FLHSMV.

¿Qué contienen esos avisos fraudulentos?

Los avisos o mensajes fraudulentos se parecen mucho a la correspondencia oficial del gobierno, pues incluyen:

Menciones a artículos de la ley de Florida y a supuestos números de expediente que en realidad no existen.

Advertencias sobre posible suspensión de la licencia, bloqueo del registro del vehículo o incluso una sentencia en rebeldía.

Inclusión de códigos QR que llevan a páginas de pago que no pertenecen a ninguna entidad oficial.

“Citas en corte” asignadas sin haber sido pedidas o indicaciones para enviar dinero de forma inmediata.

Al respecto, el FLHSMV señala: “Estas comunicaciones no son emitidas por ningún tribunal, oficina del secretario judicial ni agencia estatal de Florida. Se recuerda a los residentes que las entidades gubernamentales oficiales no solicitan pagos a través de códigos QR, enlaces de terceros ni plataformas en línea no verificadas”.

Asimismo, recalcan que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida jamás se comunicará con alguien a través de un mensaje de texto exigiendo un pago o amenazando con la suspensión o el arresto.

Sellos judiciales, números de caso inventados y amenazas de suspensión de licencia: así lucen las cartas falsas que circulan entre automovilistas de Florida y que las autoridades ya han empezado a denunciar (Foto: FLHSMV)

LO QUE DEBES HACER SI RECIBES UN MENSAJE SOSPECHOSO

Si recibes un mensaje o aviso en el que te exigen cumplir determinados pagos, bajo el argumento que tienes una deuda o infracción, haz lo siguiente:

Evita abrir cualquier enlace incluido en el mensaje.

No proporciones datos personales ni de tus cuentas bancarias o tarjetas.

Reporta el hecho de inmediato ante la Comisión Federal de Comercio y las autoridades policiales de su localidad.

RECUERDA: se recomienda desconfiar de cualquier notificación que exija pagos inmediatos o amenace con consecuencias extremas en muy poco tiempo. Antes de tomar decisiones o proporcionar información, verifica directamente con las oficinas oficiales y no a través de los contactos incluidos en la carta.