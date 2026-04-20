El aeropuerto más transitado de Estados Unidos tendrá cambios importantes en sus vuelos este verano. La Federal Aviation Administration (FAA) ordenó una reducción en la programación del Chicago O’Hare International Airport con el objetivo de evitar retrasos durante la temporada alta de viajes.

El anuncio se realizó el 16 de abril en un comunicado oficial, junto con el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy. La medida busca aliviar la presión sobre uno de los aeropuertos con mayor volumen de operaciones del país.

Según la FAA, en los días de mayor demanda este verano se habían programado más de 3,080 vuelos diarios. Con la nueva decisión, ese número se reducirá a un máximo de 2,708 operaciones por día.

La medida baja las operaciones de más de 3,080 a 2,708 en los días de mayor demanda. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

El ajuste responde a un crecimiento significativo en la programación de vuelos. Para el verano de 2026, las aerolíneas habían previsto un aumento cercano al 15% en comparación con el año anterior, lo que generó preocupación por posibles demoras generalizadas.

De hecho, la FAA señala que O’Hare es el aeropuerto más activo del país en términos de volumen de vuelos. El verano pasado, menos del 60% de las llegadas y salidas se realizaron a tiempo, lo que evidenció problemas en la capacidad operativa.

El objetivo es evitar retrasos, luego de que el año pasado menos del 60% de los vuelos salieran a tiempo. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

La decisión de reducir más de 300 vuelos diarios se tomó tras varias reuniones entre la FAA, aerolíneas y representantes del aeropuerto. En esos encuentros se buscó equilibrar la necesidad de disminuir operaciones con la demanda de cada compañía.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó la medida en un comunicado: “Nuestra prioridad número uno es la seguridad del público que vuela, y eso significa garantizar que los horarios de las aerolíneas reflejen lo que el sistema puede manejar de forma segura.”

Las aerolíneas ahora deberán ajustar sus itinerarios y notificar a los pasajeros. (Foto: AFP)

“Agradecemos que las aerolíneas trabajen junto a nosotros para alcanzar un nivel responsable de operaciones que fortalezca la seguridad y ofrezca una experiencia de viaje más confiable para el público estadounidense”, añadió.

Las restricciones entrarán en vigor el 17 de mayo y se mantendrán hasta el 24 de octubre. Mientras tanto, aerolíneas como American Airlines y United Airlines ya están evaluando qué vuelos serán cancelados y cómo informarán a los pasajeros sobre estos cambios.