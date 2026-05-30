La gran final de la UEFA Champions League 2026 enfrentará al Paris Saint-Germain (PSG) y al Arsenal el sábado 30 de mayo a las 12 pm ET / 9 am PT en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El estadio, con capacidad para más de 67,000 espectadores, será escenario de un duelo que puede marcar la historia reciente del máximo torneo europeo de clubes. La cita promete no solo fútbol de alto nivel, sino impacto mediático global por el inédito duelo de entrenadores españoles (Luis Enrique por el lado de los parisinos y Mikel Arteta, por el de los londinenses) y las trayectorias de ambos clubes esta temporada (Les Rouge et Bleu tuvieron una de las ofensivas más letales del torneo, mientras que los Gunners, la defensa menos batida).

Conoce cómo sintonizar el canal FOX One en vivo para ver la final PSG vs. Arsenal. Sigue la transmisión oficial por televisión y plataformas online para no perderte ningún detalle del encuentro que definirá al nuevo campeón de Europa hoy. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó el partido PSG vs. Arsenal en vivo hoy por la final de la Champions League 2026?

Sigue el resultado final del partido PSG vs. Arsenal en vivo y en directo por la final de la UEFA Champions League 2026.

Equipos Goles Resultado PSG -- -- Arsenal -- --

El partido PSG vs. Arsenal por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Datos clave del PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026

Fecha : Sábado, 30 de mayo de 2026.

: Sábado, 30 de mayo de 2026. Nueva hora oficial : Comenzará a las 18:00 CEST (hora de Europa Central) , un cambio estratégico de la UEFA para facilitar el retorno de los aficionados.

: Comenzará a las , un cambio estratégico de la UEFA para facilitar el retorno de los aficionados. Horarios en América : 10:00 AM (México), 11:00 AM (Perú, Colombia, Ecuador), 12:00 PM (Chile), 1:00 PM (Argentina, Uruguay).

: 10:00 AM (México), 11:00 AM (Perú, Colombia, Ecuador), 12:00 PM (Chile), 1:00 PM (Argentina, Uruguay). Show de apertura: La banda de rock estadounidense The Killers será la encargada del concierto inicial.