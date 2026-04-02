En las últimas semanas, para miles de familias inmigrantes en California la rutina de hacer mercado cambió por completo: después de depender durante años de CalFresh para completar la despensa del mes, de un momento a otro dejaron de calificar o vieron recortados sus beneficios. Para muchos hogares —especialmente en ciudades con un costo de vida alto como Los Ángeles, San Diego, San José, Fresno o el área de la Bahía— no se trata solo de un ajuste administrativo, sino de un golpe directo al bolsillo, a la forma en que organizan su presupuesto y a la tranquilidad con la que planifican la semana. En un estado donde la renta, la gasolina y los servicios ya venían presionando el presupuesto familiar, perder este beneficio se siente como quedarse sin una red de seguridad. Sin embargo, y esto es importante tenerlo claro, que te hayan sacado del programa no quiere decir que te quedaste sin alternativas: en California siguen operando otros programas públicos, bancos de comida, iglesias y organizaciones comunitarias que pueden ayudarte a cubrir algo que nunca debería faltar en ningún hogar: la alimentación.

El impacto se nota desde el primer viaje al supermercado. Sin embargo, antes de entrar en pánico, vale la pena revisar con calma a qué otros programas puedes aplicar según tu estatus migratorio, tu ingreso, la edad de tus hijos y el condado donde vives.

Miles de familias inmigrantes perdieron sus beneficios de CalFresh (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Perplexity)

OPCIONES DEL GOBIERNO QUE SIGUEN DISPONIBLES

Aunque ya no puedas acceder a CalFresh, hay otros programas respaldados por el gobierno estatal y federal que siguen activos y que podrían ser una buena alternativa dependiendo de tu situación migratoria y económica.

Programa A quién va dirigido Qué ofrece California Food Assistance Program Personas que no califican para SNAP por estatus migratorio, incluidos algunos inmigrantes que quedaron fuera de CalFresh Beneficios mensuales en tarjeta EBT para comprar comida en supermercados y tiendas autorizadas WIC Mujeres embarazadas, madres recientes y niños menores de 5 años, sin importar el estatus migratorio del menor, en todo California Alimentos específicos (leche, frutas, verduras, fórmula, cereales) y apoyo nutricional Commodity Supplemental Food Program Adultos mayores de 60 años con bajos ingresos Cajas mensuales con alimentos básicos como granos, lácteos y productos enlatados Comidas escolares Estudiantes en escuelas públicas de California, incluidos hijos de familias inmigrantes Desayuno y almuerzo gratuitos o a precio reducido según el distrito escolar

Lo que debes tener en cuenta:

El California Food Assistance Program funciona de manera muy similar a CalFresh, así que puede ser tu primera opción si dejaste de calificar por tu estatus migratorio.

El programa WIC no solo entrega alimentos, también brinda orientación nutricional y acompañamiento, algo que muchas familias valoran mucho.

Si tienes hijos en edad escolar, no subestimes las comidas escolares: pueden representar un ahorro importante cada mes, especialmente en condados como Los Ángeles, Orange o Santa Clara.

Muchos de estos programas se pueden iniciar en línea o por teléfono; en la mayoría de los casos hay atención en español.

BANCOS DE COMIDA: AYUDA INMEDIATA CUANDO MÁS SE NECESITA

Aquí es donde vale la pena detenerse, porque muchas veces estos recursos no se conocen lo suficiente o la gente piensa que “no aplica” para ellos. Los bancos de alimentos pueden ser la diferencia entre pasar un mal momento o salir adelante mientras encuentras una solución más estable, sobre todo si tus beneficios de CalFresh se cortaron de un mes para otro o si estás esperando respuesta de otro programa.

En el Valle Central de California, por ejemplo, hay varias organizaciones que trabajan todos los días para apoyar a las familias inmigrantes y de bajos ingresos, sin importar su estatus.

Zona / Ciudad Bancos de alimentos y organizaciones principales Fresno Central California Food Bank; Catholic Charities Fresno Clovis St. Martha’s Pantry Madera Madera County Food Bank Merced Merced County Food Bank Condado de Tulare (Visalia) FoodLink for Tulare County

¿Qué tipo de ayuda puedes recibir?

Cajas de alimentos de emergencia para varios días.

Distribución de frutas, verduras frescas y productos básicos (arroz, frijoles, pasta, aceite).

Eventos comunitarios con entrega gratuita de alimentos en escuelas, estacionamientos de iglesias o centros comunitarios.

Redes de iglesias y organizaciones locales que reparten comida una o varias veces por semana.

Y algo importante: en muchos de estos lugares no te van a exigir requisitos complicados ni preguntar detalles de tu estatus migratorio. La idea es ayudarte, especialmente en momentos urgentes, y muchos voluntarios hablan español.

¿QUÉ HACER AHORA SI PERDISTE CALFRESH?

Si estás pasando por esta situación en California, lo primero es no quedarte paralizado. Hay pasos concretos que puedes tomar desde hoy mismo para no quedarte sin comida en casa:

Revisar si calificas para el California Food Assistance Program según tus ingresos y estatus migratorio, ya sea en la oficina de servicios sociales de tu condado o en línea.

Consultar tu elegibilidad para WIC si estás embarazada o tienes hijos menores de 5 años; muchas clínicas comunitarias en California te pueden orientar sin costo.

Acercarte al banco de alimentos más cercano en tu ciudad o condado; la mayoría tiene páginas web donde puedes buscar por código postal.

Preguntar en organizaciones comunitarias locales, iglesias, centros de recursos para inmigrantes y escuelas públicas; suelen tener listas actualizadas de distribución de alimentos y asesoría sobre beneficios.

Al final, más allá de los cambios en las políticas y recortes en programas como CalFresh, lo que queda claro es que existe una red de apoyo —imperfecta, sí, pero real— que sigue funcionando en California, sobre todo en comunidades con alta presencia latina. Y aunque perder el acceso al programa de alimentación no es fácil ni justo para muchas familias que trabajan y pagan impuestos, tampoco significa que te quedes sin opciones. La clave está en moverte rápido, informarte bien, preguntar en tu comunidad y aprovechar cada recurso disponible para que en tu mesa no falte lo más básico: la comida.