En muchas ciudades de Estados Unidos, especialmente en barrios latinos de New York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago, ya es común ver a la gente hacer la compra desde el celular, pedir delivery y llenar la despensa sin salir de casa, usando sus beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Para muchas familias hispanas que cuidan a los niños, hacen un segundo turno de trabajo o no tienen cómo moverse hasta la tienda, esta forma de comprar se ha vuelto parte de la rutina. Ya no es solo ir al supermercado después del trabajo o hacer la compra grande del mes en la misma tienda de siempre: en los últimos años, la manera de poner comida sobre la mesa ha cambiado mucho más de lo que parece a simple vista y está marcando un antes y un después en cómo la comunidad latina compra comida y organiza su presupuesto mensual.

Lo interesante es que esta evolución no es casual ni un simple “lujo” tecnológico. Responde a una necesidad muy real: millones de personas en Estados Unidos, muchas de ellas de origen mexicano, puertorriqueño, dominicano, centroamericano o sudamericano, enfrentan dificultades para trasladarse, tienen horarios de trabajo complicados, dependen del transporte público o lidian con problemas de salud que limitan sus salidas. En ese contexto, la tecnología se convierte en una aliada directa de la mesa de la casa. Y ahí es donde entran en juego plataformas como DoorDash y cadenas como Family Dollar, muy presentes en barrios latinos, que están cambiando las reglas del juego para quienes usan SNAP en su vida diaria.

DoorDash permite realizar compras usando los beneficios SNAP (Foto: DoorDash)

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA NUEVA FORMA DE USAR SNAP?

Ahora puedes usar tus beneficios de SNAP (a través de la tarjeta EBT) para comprar alimentos elegibles desde la app de DoorDash, específicamente en tiendas Family Dollar participantes.

Esto significa que ya no necesitas salir de casa para acceder a productos básicos. Puedes hacer todo desde tu teléfono y recibir los artículos en la puerta de tu casa, ya sea que vivas en un vecindario latino de New York, New Jersey, California, Texas, Florida u otro estado. Esta opción ya está disponible en 48 estados y en Washington, D.C., lo que incluye muchas zonas densamente pobladas donde vive buena parte de la comunidad hispana.

En la práctica, se parece mucho a lo que ya haces cuando pides comida rápida o compras algo por internet, pero con una diferencia clave: aquí estás usando tu saldo SNAP/EBT para llenar la despensa con alimentos esenciales.

¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD HISPANA?

Aquí es donde vale la pena detenerse un momento. Según datos recientes de DoorDash, casi la mitad de los usuarios de SNAP que utilizan la plataforma lo hacen por dos razones clave:

Falta de acceso a transporte

Problemas de salud o movilidad

En otras palabras, no es solo comodidad; es accesibilidad. Para muchas familias latinas que trabajan largas jornadas, que viven lejos de supermercados grandes o que dependen de un solo carro para toda la casa, esta modalidad puede marcar una diferencia real en la vida diaria.

Piensa en personas mayores que hablan principalmente español, en mamás o papás solos que no pueden dejar a los niños, o en quienes trabajan de noche y duermen de día: poder ordenar desde el celular y usar los beneficios SNAP es una forma de reducir estrés, ahorrar tiempo y evitar viajes complicados cargando bolsas en el bus o el metro.

¿CÓMO USAR SNAP EN DOORDASH?

Si estás pensando en probar esta opción, aquí tienes una guía sencilla y clara.

Pasos para activar tu tarjeta SNAP/EBT en DoorDash:

Abre la aplicación de DoorDash

Ve a la sección “Cuenta”

Ingresa a “Pagos”

Selecciona “Tarjetas de programa”

Agrega tu tarjeta SNAP/EBT introduciendo el número

También puedes añadirla directamente al momento de pagar, si prefieres hacerlo en ese instante, algo muy útil si descargaste la app hace poco o estás haciendo tu primer pedido con EBT.

¿Cómo hacer tu pedido?

Busca la tienda Family Dollar dentro de la app

Agrega al carrito productos elegibles para SNAP

Dirígete al checkout

El sistema aplicará automáticamente el saldo SNAP a los artículos permitidos

Además, tienes la opción de ajustar cuánto de tu saldo SNAP quieres usar en el pedido, algo que da bastante control sobre el gasto y te ayuda a planear mejor el mes, algo clave para muchas familias que revisan su balance EBT cada semana.

Un ejemplo típico: eliges leche, huevos, arroz, frijoles, tortillas, pollo y algunas frutas para los niños. Todo eso se paga con SNAP, y si agregas, por ejemplo, papel de baño o productos de limpieza, esos se pagan con otra tarjeta o método de pago.

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? (Y QUÉ NO)

Para evitar confusiones, aquí tienes un resumen claro de lo que normalmente se permite con SNAP, también cuando compras por DoorDash en Family Dollar.

Productos elegibles con SNAP:

Frutas y verduras

Panes y cereales

Lácteos

Carnes, pescados y aves

Snacks y bebidas no alcohólicas

Productos no elegibles:

Alcohol

Cigarrillos

Productos de limpieza

Medicamentos

Comida caliente preparada

Es importante revisar bien la app: los productos elegibles suelen estar marcados, y el sistema separa automáticamente lo que se puede pagar con SNAP de lo que no, para que no haya sorpresas al momento de pagar.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE USARLO

Antes de lanzarte a usar esta opción, hay algunos detalles que conviene tener claros:

Costos adicionales: el envío y las propinas no se pueden pagar con SNAP, así que necesitarás otro método de pago para cubrir esos cargos.

Disponibilidad: aunque la cobertura es amplia, no todas las zonas tienen acceso total a tiendas Family Dollar a través de DoorDash, especialmente en áreas rurales.

Separación de pagos: si compras productos no elegibles, tendrás que usar otra tarjeta (débito, crédito o pago digital) para completar el pedido.

Verificación de dirección: asegúrate de que tu dirección esté bien escrita en la app para evitar problemas con la entrega, sobre todo en edificios o complejos grandes.

Un buen consejo práctico es revisar tu saldo EBT antes de hacer el pedido y armar una lista de lo que realmente necesitas para la semana, como si fueras al supermercado, pero desde el sofá de tu casa.

UN CAMBIO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA COMODIDAD

Esto no es solo una nueva función en una app. Es una señal clara de hacia dónde se dirige el acceso a alimentos en Estados Unidos, especialmente para comunidades como la latina, que a menudo combina varios trabajos, cuida de familiares y organiza la vida alrededor de horarios complicados.

La combinación de asistencia pública y tecnología privada está creando soluciones más flexibles, pensadas para la realidad de la gente común: quienes pagan la renta, envían dinero a sus familias en sus países de origen, llevan a los niños a la escuela y, al mismo tiempo, necesitan que el proceso de comprar comida sea lo menos complicado posible.

Y si algo queda claro, es que iniciativas como esta no solo facilitan la compra: también amplían las posibilidades de vivir con un poco más de tranquilidad en el día a día. Para muchos hogares hispanos en Estados Unidos, poder usar SNAP desde el celular no es un lujo, sino una herramienta más para mantener la nevera llena y la familia unida alrededor de la mesa.