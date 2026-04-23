Tras el anuncio del director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, de que la administración Trump revisará las green cards y otros beneficios migratorios aprobados durante el gobierno de Joe Biden, muchos inmigrantes viven con el miedo de que les puedan quitar la residencia. Ante este panorama, surge la duda clave: ¿qué tan probable es perder la green card y cuál es el verdadero alcance de esta revisión? Eso es lo que explicamos en los siguientes párrafos.

“Estamos regresando y reevaluando los casos de las personas a quienes se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden cuando no había investigación de antecedentes. Ahora sí hay investigación y estamos revisando estos casos antiguos, así que estén preparados para enfrentar las consecuencias (…). En cuanto a las personas que están perpetrando fraudes: paren, porque los vamos a encontrar, e incluso si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a revisar sus casos”, dijo el alto funcionario a One America News.

¿ES POSIBLE REVOCAR LAS GREEN CARDS ENTREGADAS EN LA ERA BIDEN?

Las “green cards” otorgadas durante la administración Biden no se van a revocar de forma masiva por el simple hecho de haberse aprobado en esos años, pero sí pueden estar en riesgo en casos donde el Gobierno detecte fraude o irregularidades graves en el trámite.

Para cumplir con esta labor, la actual administración de Donald Trump ordenó al USCIS hacer una revisión exhaustiva de muchas residencias permanentes aprobadas en los últimos años, incluyendo las concedidas bajo el gobierno de Joe Biden. Se contratarán agentes especializados y se habilitarán canales de denuncia para identificar casos sospechosos.

Ponen bajo la lupa miles de green cards de la era Biden: en qué casos te la podrían quitar y cuándo no hay riesgo (Foto: Kurgenc / iStock)

LOS CASOS EN LOS QUE PODRÍAN REVOCAR UNA RESIDENCIA

Abogados de inmigración explican que podrían revocarte la Green Card en casos irregulares detectados. Entre ellos:

Matrimonios fraudulentos: residencias obtenidas a través de enlaces conyugales que en realidad eran arreglos para conseguir papeles (sin vida en común, sin relación real, documentos falsos, etc.).

residencias obtenidas a través de enlaces conyugales que en realidad eran arreglos para conseguir papeles (sin vida en común, sin relación real, documentos falsos, etc.). Asilos con información falsa: casos en los que se usaron documentos apócrifos, historias inventadas o datos manipulados para obtener protección y luego la residencia.

casos en los que se usaron documentos apócrifos, historias inventadas o datos manipulados para obtener protección y luego la residencia. Peticiones laborales falsas: empleadores “de papel”, ofertas de trabajo inexistentes o infladas, empresas creadas solo para patrocinar residencias sin actividad real.

empleadores “de papel”, ofertas de trabajo inexistentes o infladas, empresas creadas solo para patrocinar residencias sin actividad real. Ocultamiento de delitos o antecedentes: residentes que no declararon antecedentes penales relevantes o vínculos con ciertos delitos que los habrían hecho inadmisibles.

Si en estos escenarios, el gobierno demuestra fraude o “inadmisibilidad” al momento de obtener la green card, puede iniciar un proceso para cancelar la residencia permanente y, en casos graves, llevar el caso a corte de inmigración.

NO SON MOTIVOS AUTOMÁTICOS DE REVOCACIÓN DE LA GREEN CARD

Haber obtenido la residencia “durante Biden” no es, por sí solo, un motivo.

Reprobar el examen de ciudadanía tampoco implica perder la green card; lo que sí puede afectar es que, al revisar el expediente, salgan a la luz irregularidades serias, precisa Univision.

Si la residencia se obtuvo de buena fe (matrimonio real, asilo con pruebas auténticas, oferta laboral legítima, sin ocultar información clave), los expertos señalan que el riesgo de revocación es muy bajo, aunque el expediente sea revisado.

Revisarán caso por caso las residencias de la administración Biden (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER SI OBTUVISTE TU GREEN CARD DURANTE LA ADMINISTRACIÓN BIDEN

La abogada en inmigración de Noticias Telemundo, Kathia Quirós, recomendó a los ciudadanos que obtuvieron su tarjeta de residencia permanente a mantener la calma y contactar a un abogado para que revise su expediente. Si alguien mintió en dicho proceso, estará en problemas y debe prepararse dependiendo el caso.

Para entenderlo citó un ejemplo: “Estás arreglando papeles por un hijo, pero pusiste que no estabas casado cuando en realidad sí lo estás en tu país, eso es mentira, pero casado o soltero igual te hubieran dado la residencia porque es para tu hijo y no tiene nada que ver el matrimonio; es una mentira que se puede arreglar. Ahora [en las mismas circunstancias], digamos que entregaste papeles por un matrimonio, pero eras bígamo porque tu matrimonio con un ciudadano no es válido, pues sigues casado con tu otro esposo en tu país de origen. Ahí tienes un super problema, por lo que debes buscar un abogado”.