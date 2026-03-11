Miles de emprendedores que residen en Estados Unidos con estatus de residencia permanente podrían encontrarse con un nuevo obstáculo para expandir sus negocios. La U.S. Small Business Administration (SBA) anunció que ampliará la prohibición de ciertos préstamos federales para personas que no poseen la ciudadanía estadounidense. Esta medida afecta directamente a numerosos migrantes con Green Card, quienes solían utilizar este tipo de financiamiento para abrir empresas, adquirir locales comerciales o ampliar sus operaciones. Ante la inquietud que ha generado la decisión entre pequeños empresarios, la abogada de inmigración Kathia Quirós explicó qué implica este cambio y qué alternativas podrían considerar quienes desean continuar emprendiendo en el país.

¿Qué cambia con el anuncio de la SBA?

De acuerdo con la explicación de Quirós en Noticias Telemundo, el cambio significa que muchos residentes permanentes perderían acceso a préstamos federales que antes podían utilizar para impulsar sus negocios.

“Lo que cambia es que los residentes legales ya no pueden intentar pedir un préstamo ni para comprar el local de su negocio, ni para hacer mejoras, ni para abrir una nueva sucursal”, explicó la abogada.

Los residentes con Green Card en EE.UU. buscan alternativas de financiamiento tras los cambios en los programas de apoyo empresarial. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock

Según indicó, la medida implica que quienes tienen residencia permanente en EE.UU. dejarían de tener acceso a ciertos programas de financiamiento del gobierno diseñados precisamente para impulsar a los pequeños emprendedores.

Esto preocupa especialmente a comunidades migrantes que suelen depender de estos recursos para iniciar proyectos comerciales o fortalecer negocios familiares.

¿Qué opciones tienen ahora los residentes permanentes?

Frente a este escenario, la especialista señala que una de las alternativas más claras para muchos migrantes es avanzar hacia la ciudadanía estadounidense.

“La primera opción —y una que muchos residentes legales deberían aprovechar— es hacerse ciudadanos”, explicó. Según la abogada, hay muchas personas que ya califican para naturalizarse, pero no han iniciado el proceso.

En ese sentido, obtener la ciudadanía podría abrir nuevamente la puerta a programas de financiamiento gubernamental, incluidos algunos préstamos ofrecidos por la SBA.

La advertencia para quienes buscan otras soluciones

La abogada también advirtió que algunos empresarios podrían sentirse tentados a buscar soluciones rápidas, como poner el negocio o el préstamo a nombre de un ciudadano estadounidense. Sin embargo, recomendó actuar con cautela.

“Debemos pensar con la cabeza fría y no poner nada a nombre de un ciudadano solamente para que puedan obtener un préstamo de este tipo”, señaló.

En algunos casos, podría ser más prudente esperar hasta cumplir con los requisitos para la ciudadanía antes de solicitar financiamiento federal.

Impacto en pequeños negocios y comunidades migrantes

La medida podría tener efectos importantes en la economía local. Muchos pequeños negocios en EE.UU. son creados por inmigrantes, especialmente dentro de la comunidad latina y entre mujeres emprendedoras.

Para Quirós, la decisión podría frenar el crecimiento de nuevos proyectos comerciales. “Es una pena porque definitivamente va a desacelerar la economía”, señaló la abogada.

Tener Green Card en EE.UU. ya no garantiza acceso a ciertos préstamos federales para emprendedores. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Podría revertirse esta medida en el futuro?

A pesar de la preocupación, la especialista cree que la situación podría cambiar con el tiempo.

“Yo imagino que esto es una decisión puramente política”, explicó. También expresó su esperanza de que en el futuro se revise la política y se vuelva a permitir que los residentes permanentes accedan a estos préstamos.

Según indicó, los migrantes con Green Card aportan valor a la economía estadounidense, especialmente en áreas como innovación y emprendimiento. “Esto va a afectar no solamente a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos estadounidenses”, concluyó.

En un país donde millones de pequeños negocios son el motor de la economía, las decisiones sobre financiamiento pueden tener efectos que van mucho más allá de quienes solicitan directamente los préstamos.