Miles de peruanos residentes en California volverán a acudir a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 del Perú, programada para el domingo 7 de junio. En esta nota encontrarás toda la información necesaria sobre cómo votar desde dicho estado de EE.UU., los requisitos que deben cumplir los electores, los horarios de sufragio y los pasos para verificar el local de votación asignado por las autoridades electorales peruanas.

El proceso electoral en el extranjero involucra a miles de connacionales que tienen registrado su domicilio fuera del Perú y que figuran en el padrón electoral correspondiente. Por ello, conocer con anticipación dónde votar, qué documento presentar y cuáles son las reglas vigentes para esta segunda elección presidencial resulta fundamental para evitar contratiempos el día de los comicios. Ten en cuenta, además, que en esta segunda vuelta se elegirá la fórmula presidencial que gobernará el país durante el periodo 2026-2031. La cédula de votación incluirá únicamente a las dos organizaciones políticas que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta electoral. Es decir, Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y Juntos por el Perú (Roberto Sánchez).

¿Quiénes pueden votar desde California en las Elecciones Generales 2026 de Perú?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los peruanos en Estados Unidos votan presencialmente en locales consulares el domingo 7 de junio, siempre que su Documento Nacional de Identidad (DNI) tenga domicilio registrado en el extranjero y estén en el padrón del exterior.

Solo pueden votar quienes tengan domicilio en el extranjero en su DNI, registrado antes del cierre del padrón (14 de octubre de 2025).

Si tu DNI tiene dirección en el Perú, estás asignado a una mesa en el Perú y no podrás votar en el exterior.

Si tu DNI tiene dirección en otro país distinto de Estados Unidos, deberás votar en el país que figure allí, no en EE. UU.

Se puede votar con DNI azul, DNI electrónico o incluso DNI amarillo si cumpliste 18 años hasta el 12 de abril de 2026, siempre que estés en el padrón del exterior.

No se puede votar con pasaporte.

Cada voto cuenta: la democracia peruana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos peruanos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde y cuándo se vota en California por las Elecciones Generales 2026 de Perú?

El voto en el exterior se realiza el mismo día que en el Perú: domingo 7 de junio de 2026. El horario de votación en el extranjero es de 7:00 am a 5:00 pm, según la hora local del país (en California, hora de verano del Pacífico).

Los locales específicos de votación (colegios, centros comunitarios, etc.) se publican en la relación oficial de locales de votación en el exterior en la plataforma “Elecciones Generales 2026 – Tu voto cruza fronteras”.

Para el caso de California, el Consulado General del Perú en Los Ángeles tiene una sección de “Elecciones Generales 2026”, en la que detallan las direcciones de los centros de votación para que la comunidad peruana sufrague.

¿Cómo saber tu local y mesa de votación para las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Primero, debes ingresar a la plataforma oficial “Tu voto cruza fronteras” para consultar si estás registrado en el padrón del exterior, ver tu local de votación en el extranjero o saber si eres miembro de mesa.

En esa misma página encontrarás un botón/enlace para “Ubicar tu local de votación” donde, con tu número de DNI, podrás ver: local exacto, dirección y número de mesa en el exterior.

La misma plataforma incluye un enlace a la “Relación de Locales de Votación en el Exterior”, donde se indican todos los locales por país y ciudad, incluidos los de Estados Unidos.

Pasos prácticos a seguir para un peruano en California en las Elecciones Generales 2026 de Perú

Verifica que tu DNI tenga domicilio en el extranjero (idealmente Estados Unidos) y que no haya sido actualizado después del 14 de octubre de 2025. Ingresa a la página “Elecciones Generales 2026 – Tu voto cruza fronteras” y usa el módulo de consulta para confirmar: padrón, local y mesa de votación en Estados Unidos. Revisa la “Relación de Locales de Votación en el Exterior” y las comunicaciones oficiales del Consulado del Perú en Los Ángeles para confirmar la dirección exacta del local asignado en California y cualquier indicación logística (ingresos, estacionamiento, etc.). El día domingo 7 de junio de 2026 acude con tu DNI original (azul, electrónico o amarillo según corresponda) al local indicado, entre las 7:00 am y las 5:00 pm, hora local de California.