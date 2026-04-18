Que te vacíen la tarjeta EBT por robo o clonación es un golpe fuerte por partida doble: desaparecen tus fondos para la comida y, encima, sientes que ese dinero ya no volverá. Sin embargo, si vives en Nueva York, hay una luz de esperanza, porque el estado cuenta con un procedimiento concreto para denunciar el fraude, probar que esas compras no las hiciste tú y solicitar que te restituyan, al menos parcialmente, tus beneficios SNAP. En las siguientes líneas te contamos qué requisitos debes cumplir y cuál es el paso a paso para presentar tu reclamo y aumentar la posibilidad de que te regresen el monto que te quitaron.

LO QUE DEBES HACER PARA RECLAMAR TUS BENEFICIOS SNAP SI TE ROBARON O CLONARON LA TARJETA EBT

Para reclamar beneficios SNAP robados por clonación o fraude de tu tarjeta EBT en Nueva York, tienes que actuar rápido y seguir un proceso formal.

1. Bloquea la tarjeta y pide una nueva

Lo primero que debes hacer es llamar de inmediato al número de Servicio al Cliente de EBT (que aparece en el reverso de tu tarjeta) y reportala como robada, aunque la sigas teniendo físicamente.

Pide que la tarjeta se bloquee y solicita una tarjeta nueva; si no lo haces, tu cuenta sigue en riesgo y no podrán procesar un reemplazo de beneficios.

2. Revisa tus transacciones y separa las que son fraude

Pide el historial de movimientos de tu EBT (por teléfono, cajero, app o en línea) y anota fecha, lugar y monto de cada compra que no reconoces.

Es importante diferenciar claramente qué transacciones hiciste tú o tu familia y cuáles corresponden al robo o clonación. Solamente de esta forma, podrás reportar el fraude.

3. Presenta el reclamo de beneficios robados

Nueva York usa el formulario LDSS‑5215 para pedir reemplazo de beneficios robados por medios electrónicos (skimming, clonación, etc.).

Puedes presentar el reclamo mediante tres vías:

En línea (en NYC, a través de nyc.gov/hra, la vía más rápida).

Por correo: descargando e imprimiendo el formulario desde el sitio de OTDA o pidiéndolo por teléfono.

En persona: en tu oficina local de SNAP o centro HRA, entregando el formulario llenado.

Debes completar, firmar y enviar el formulario dentro del plazo que fija el estado después de la fecha del robo, incluyendo los detalles de las transacciones fraudulentas.

4. Ten en cuenta los límites y cambios recientes

Los reemplazos suelen estar sujetos a topes de monto y a un periodo máximo cubierto (por ejemplo, solo un porcentaje de lo robado o lo correspondiente a un mes de beneficios).

Las reglas federales han cambiado: ciertas partidas de SNAP robadas después de fechas específicas pueden ya no ser elegibles para reemplazo, por lo que conviene revisar la fecha exacta del fraude.

Si descubres movimientos extraños en tu tarjeta EBT, tienes solo 30 días para reaccionar (Foto: Spencer Platt / Getty Images / AFP)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR TUS BENEFICIOS SNAP SI TE ROBARON O CLONARON LA TARJETA EBT?

Para que te reemplacen beneficios SNAP robados por clonación o fraude de tu tarjeta EBT en Nueva York, no basta con decir “me robaron”, el estado exige cumplir varios requisitos formales.

Requisitos básicos

Haber reportado la pérdida, robo o fraude de tu tarjeta EBT y haber solicitado una tarjeta nueva antes o al momento de presentar el reclamo.

Presentar el formulario oficial LDSS‑5215 (“Pedido de reemplazo de los beneficios del SNAP robados por medios electrónicos”), debidamente llenado y firmado.

Enviar ese formulario dentro de los 30 días desde que descubriste el robo de los beneficios; si te pasas de ese plazo, el estado no está autorizado a reemplazarlos.

Información y documentos que te van a pedir

Tus datos personales y de tu caso SNAP: nombre, dirección, número de caso, fecha de nacimiento, últimos 4 dígitos de la tarjeta EBT, etc.

Detalle de las transacciones robadas: fecha en que notaste el robo, lugar donde se usó la tarjeta (tienda, cajero), montos y total que reclamas como fraude. Para esto necesitas tener o pedir tu historial de transacciones EBT.

Declaración bajo juramento de que las compras reclamadas no las hiciste tú ni nadie autorizado por ti, y que la información que das es verdadera (el formulario se firma “bajo pena de perjurio”).

¿QUÉ TIEMPO TIENES PARA REPORTAR EL ROBO DE TARJETA EBT?

Tienes que reportar la tarjeta EBT robada o clonada de inmediato, y el plazo clave para poder reclamar el dinero robado es de 30 días desde que te diste cuenta del robo de los beneficios.

Así debes hacerlo:

Reportar la tarjeta: debes llamar al servicio al cliente de EBT en cuanto notes cargos extraños o pérdida de la tarjeta, para bloquearla y pedir una nueva; sin ese reporte no te pueden emitir beneficios de reemplazo.

debes llamar al servicio al cliente de EBT en cuanto notes cargos extraños o pérdida de la tarjeta, para bloquearla y pedir una nueva; sin ese reporte no te pueden emitir beneficios de reemplazo. Reclamar los beneficios robados (Nueva York): el formulario de reemplazo (LDSS‑5215) debe presentarse dentro de los 30 días contados desde la “fecha en que descubriste el robo de los subsidios”; si la fecha es de hace más de 30 días, el reclamo se rechaza por fuera de plazo.