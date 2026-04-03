Cada mes, millones de personas en Estados Unidos dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que brinda apoyo a los hogares con pocos recursos para que puedan comprar comida y llenar la alacena. Ahora que ha empezado abril, muchos beneficiarios están obligados a confirmar nuevamente que cumplen con los requisitos para seguir recibiendo esta ayuda; de lo contrario, corren el riesgo de perder el dinero que se les deposita mensualmente. Si es la primera vez que escuchas sobre la recertificación del SNAP, en esta nota te explicamos en detalle en qué consiste, cómo realizar el proceso y hasta cuándo tienes plazo para no quedarte sin tus cupones.

Si tu período de certificación vence en abril de 2026, revisa cuándo debes enviar el formulario (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA RECERTIFICACIÓN DE SNAP

La recertificación de SNAP es el proceso obligatorio que debes hacer al final de tu período de certificación para demostrar que tu hogar todavía cumple con los requisitos del programa (ingresos, composición familiar, activos, etc.). Si no recertificas a tiempo, tus cupones se pueden suspender de inmediato y podrías tener que volver a empezar con una nueva solicitud.

En otras palabras, es un trámite que se realiza al final del período activo de tus beneficios (por ejemplo, cada 6 a 12 meses, según tu caso y tu estado) y sirve para confirmar que sigues cumpliendo con los límites de ingresos, recursos y demás condiciones de elegibilidad.

Vale precisar que es un requisito federal; por tanto, la agencia estatal no puede seguir pagándote SNAP más allá de tu período de certificación si no completas este proceso. Para ello, debes – entre otras cosas – llenar un formulario, actualizar datos (ingresos, gastos, personas en el hogar) y pasar una entrevista.

LA FECHA LÍMITE EN ABRIL DE 2026 PARA LA RECERTIFICACIÓN

La recertificación no tiene una única fecha nacional igual para todos, ya que la fecha límite depende del “último mes” de tu propio período de certificación, que viene indicada en la Notificación de Expiración que te manda tu oficina estatal de SNAP.

Sin embargo, al encontrarnos en abril, hay dos reglas generales clave:

Debes enviar el formulario de recertificación antes del día 15 del último mes de tu período de certificación; es decir, si tu certificación termina en abril de 2026, tu fecha límite para entregar el formulario es el 15 de abril de 2026, precisa Marca.

También debes completar la entrevista que te programe tu oficina (normalmente al menos 11 días antes de la fecha de expiración), porque si no terminas el proceso en la fecha fijada, tus beneficios pueden suspenderse inmediatamente, indica El Diario.

La recertificación es un trámite obligatorio que incluye llenar un formulario, actualizar información del hogar y pasar una entrevista, sin el cual el estado no puede seguir pagando SNAP (Foto referencial: Freepik)

PASOS PARA HACER LA RECERTIFICACIÓN DE SNAP

1. Espera el aviso de tu estado

Unas semanas antes de que venza tu período de certificación, tu oficina de SNAP te envía una carta/aviso de recertificación a tu dirección postal o a tu cuenta en línea. En ese aviso te indican el plazo para recertificar y los pasos que debes seguir.

Si no sabes cuándo es, mira la carta de “Notificación de Expiración” o tu portal de beneficios: si tu período de certificación vence en abril, debes recertificar este mes.

2. Reúne documentos actualizados

Comprobantes de ingresos (talones de pago, cartas de empleador, beneficios de Seguro Social, etc.).

Pruebas de gastos de vivienda (alquiler, hipoteca, servicios – agua, luz, gas –, impuestos de propiedad, seguro).

Documentos sobre cambios en el hogar (nuevos miembros, personas que se fueron, estado civil).

Identificación y, en algunos casos, estatus migratorio si hubo cambios.

3. Llena el formulario de recertificación

Completa el formulario que te llega con la carta o el que aparece en el portal de tu estado.

Revisa bien que refleje cualquier cambio desde la última vez que aplicaste (ingresos, dirección, teléfono, personas en el hogar).

Fírmalo y pon la fecha en el formulario.

4. Envía el formulario antes de la fecha límite

Según el estado puedes:

Enviarlo en línea (portal de beneficios estatal).

Mandarlo por correo postal a la dirección que indique la carta.

Entregarlo en persona en la oficina local.

OJO: es clave enviarlo antes del día límite que te marca tu notificación (muchos estados piden que sea antes del día 15 del último mes de certificación).

5. Completa la entrevista de recertificación

Tu oficina programará una entrevista telefónica o presencial para revisar tu información.

Te pueden pedir aclaraciones y pruebas adicionales (por ejemplo, si cambió tu empleo o tus gastos).

CUIDADO: si no asistes o no respondes a los intentos de llamada, pueden cerrar o suspender el caso.

6. Envía cualquier prueba adicional que te pidan

Si después de la entrevista te solicitan más documentos, envíalos lo antes posible y siempre antes del plazo indicado en la carta.

7. Espera la decisión y revisa el monto