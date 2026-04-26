La pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury ya está en marcha y la expectativa no deja de crecer en el Supernova Génesis 2026 . El combate se desarrolla este domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, donde miles de fanáticos siguen cada golpe en una de las peleas más comentadas de la cartelera. Bautista llega con mayor preparación y experiencia en el ring, perfilándose como uno de los favoritos, mientras que Mercury afronta el reto con confianza y actitud desafiante, decidido a dar la sorpresa en un duelo que ha generado gran repercusión en redes sociales.

El evento acaba de iniciar y desde entonces la emoción ha ido en aumento con cada enfrentamiento previo. Ahora, con Mario Bautista y Aaron Mercury protagonizando uno de los combates más esperados de la noche, todas las miradas están puestas en el resultado final. Si quieres saber quién ganó la pelea EN VIVO y el desenlace completo del combate, sigue leyendo y entérate de todos los detalles al instante.

¿Quién ganó la pelea entre Aaron Mercury y Mario Bautista hoy 26 de abril de 2026?

Por confirmar...

Cartelera completa del Supernova Génisis 2026

Alana Flores vs. Florencia Vigna

Milica vs. Ari Geli

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

El Abraham vs. Nando

Lupita Villalobos vs Kim. Shantal

Lonche vs. Willito

¿A qué hora inició el Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy 26 de abril?

El evento Supernova Génesis 2026 arrancó en horario estelar desde México, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comenzó a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde la Arena Ciudad de México. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 19:00

19:00 Estados Unidos: 21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT

21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT España: 03:00 (madrugada del lunes)

03:00 (madrugada del lunes) Perú: 20:00

20:00 Colombia: 20:00

20:00 Ecuador: 20:00

20:00 Venezuela: 21:00

21:00 Bolivia: 21:00

21:00 Chile: 22:00

22:00 Paraguay: 22:00

22:00 Argentina: 22:00

22:00 Uruguay: 22:00

¿Dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO desde México, EE. UU. y más países?

La transmisión oficial del Supernova Génesis 2026 está a cargo de Netflix, que lleva el evento EN VIVO a nivel global. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas, incluida la estelar, desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional. La plataforma continúa apostando por los eventos en vivo, integrando este tipo de espectáculos deportivos dentro de su catálogo.

Para acceder, solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, ya que está incluido dentro del servicio, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.