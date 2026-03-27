Mes a mes, millones de personas en Estados Unidos están pendientes de la llegada de los depósitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un apoyo esencial para los hogares de bajos ingresos que necesitan reforzar el dinero destinado a la compra de alimentos. Más allá de cubrir productos básicos, este beneficio les permite liberar parte de su presupuesto para afrontar otros gastos, como el alquiler, los servicios o el transporte. Con el inicio de abril, resulta especialmente importante conocer el calendario de pagos para planificar mejor las compras y evitar imprevistos en el saldo de la tarjeta EBT. Por ello, a continuación te presentamos las fechas de depósito en cada estado de EE.UU.

Son millones las familias en Estados Unidos que dependen de los beneficios de SNAP para comprar alimentos todos los meses (Foto: Freepik)

LAS FECHAS QUE DEPOSITARÁN LOS BENEFICIOS DE SNAP EN ABRIL DE 2026

Antes de darte a conocer las fechas de pago de SNAP en cada estado, te comentamos que la distribución varía de acuerdo con el lugar de residencia del beneficiario. Asimismo, el dinero se deposita siguiendo diferentes criterios: por la letra inicial del apellido, por el número de caso y por distribución única.

Alabama: 4 al 23 de abril

4 al 23 de abril Alaska: 1 de abril

1 de abril Arizona: 1 al 13 de abril

1 al 13 de abril Arkansas: 4 al 13 de abril

4 al 13 de abril California: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Carolina del Norte: 3 al 21 de abril

3 al 21 de abril Carolina del Sur: 1 al 19 de abril

1 al 19 de abril Colorado: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Connecticut: 1 al 3 de abril

1 al 3 de abril Dakota del Norte: 1 de abril

1 de abril Dakota del Sur: 10 de abril

10 de abril Delaware: 2 al 23 de abril

2 al 23 de abril Distrito de Columbia: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Florida: 1 al 28 de abril

1 al 28 de abril Georgia: 5 al 23 de abril

5 al 23 de abril Guam: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Hawái: 3 al 5 de abril

3 al 5 de abril Idaho: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Illinois: 1 al 20 de abril

1 al 20 de abril Indiana: 5 al 23 de abril

5 al 23 de abril Iowa: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Islas Vírgenes: 1 de abril

1 de abril Kansas: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Kentucky: 1 al 19 de abril

1 al 19 de abril Luisiana: 1 al 23 de abril

1 al 23 de abril Maine: 10 al 14 de abril

10 al 14 de abril Maryland: 4 al 23 de abril

4 al 23 de abril Massachusetts: 1 al 14 de abril

1 al 14 de abril Michigan: 3 al 21 de abril

3 al 21 de abril Minnesota: 4 al 13 de abril

4 al 13 de abril Mississippi: 4 al 21 de abril

4 al 21 de abril Missouri: 1 al 22 de abril

1 al 22 de abril Montana: 2 al 6 de abril

2 al 6 de abril Nebraska: 1 al 5 de abril

1 al 5 de abril Nevada: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Nuevo Hampshire: 5 de abril

5 de abril Nueva Jersey: 1 al 5 de abril

1 al 5 de abril Nuevo México: 1 al 20 de abril

1 al 20 de abril Nueva York: 1 al 9 de abril

1 al 9 de abril Ohio: 2 al 20 de abril

2 al 20 de abril Oklahoma: 1 al 10 de abril

1 al 10 de abril Oregón: 1 al 9 de abril

1 al 9 de abril Pensilvania: 3 al 14 de abril

3 al 14 de abril Puerto Rico: 4 al 22 de abril

4 al 22 de abril Rhode Island: 1 de abril

1 de abril Tennessee: 1 al 20 de abril

1 al 20 de abril Texas: 1 al 28 de abril

1 al 28 de abril Utah: 5, 11 y 15 de abril

5, 11 y 15 de abril Vermont: 1 de abril

1 de abril Virginia: 1 al 7 de abril

1 al 7 de abril Virginia Occidental: 1 al 9 de abril

1 al 9 de abril Washington: 1 al 20 de abril

1 al 20 de abril Wisconsin: 1 al 15 de abril

1 al 15 de abril Wyoming: 1 al 4 de abril

Mientras estados como Alaska, Dakota del Norte y Vermont pagan todo el 1 de abril, otros como Texas y Florida escalonan los depósitos casi todo el mes (Foto: Freepik / USDA)

ASÍ PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LA TARJETA EBT

El depósito se realiza en la tarjeta EBT, la cual tiene varias maneras de consultar el saldo:

Por teléfono. Llama al número gratuito que aparece en el reverso de tu tarjeta EBT. El sistema automático te pedirá el número de la tarjeta y tu PIN, para luego informarte el saldo disponible y las últimas transacciones.

Llama al número gratuito que aparece en el reverso de tu tarjeta EBT. El sistema automático te pedirá el número de la tarjeta y tu PIN, para luego informarte el saldo disponible y las últimas transacciones. En línea o con app. Entra al sitio web de EBT de tu estado y crea una cuenta para ver tu saldo y movimientos. También puedes descargar la app EBT que use tu estado (ConnectEBT, ebtEDGE, o aplicaciones como Propel) para vincular tu tarjeta y ver el saldo en el celular en cualquier momento.

Entra al sitio web de EBT de tu estado y crea una cuenta para ver tu saldo y movimientos. También puedes descargar la app EBT que use tu estado (ConnectEBT, ebtEDGE, o aplicaciones como Propel) para vincular tu tarjeta y ver el saldo en el celular en cualquier momento. En el recibo o terminal de la tienda. Todas las veces que pagas con la EBT, en la parte final del recibo aparece el saldo restante. Asimismo, en muchas tiendas puedes hacer una “consulta de saldo” en la misma terminal antes de comprar, solamente debes pasar la tarjeta y poner tu PIN sin hacer consumo.

Todas las veces que pagas con la EBT, en la parte final del recibo aparece el saldo restante. Asimismo, en muchas tiendas puedes hacer una “consulta de saldo” en la misma terminal antes de comprar, solamente debes pasar la tarjeta y poner tu PIN sin hacer consumo. En cajeros (solo para beneficios en efectivo). Si también recibes beneficios en efectivo, algunos cajeros automáticos que aceptan EBT permiten ver el saldo con la opción “Balance inquiry”.

¿CÓMO ACCEDER A LA AYUDA SNAP?

Para acceder a la ayuda SNAP en Estados Unidos debes solicitar información en el estado donde resides, cumplir los requisitos de elegibilidad y completar una solicitud con entrevista y documentos de apoyo, publica el sitio web USA.gov en español.

Pasos para solicitar SNAP

Comunícate con la oficina estatal o local de SNAP del estado donde resides. Recuerda que cada estado tiene su propia solicitud y proceso.

Presenta la solicitud en línea (en persona, por correo o fax). Estas opciones las brinda tu estado.

Participa en una entrevista (por teléfono, presencial o videollamada) donde revisarán tu información.

Requisitos generales

Vivir en el estado donde solicitas SNAP.

Cumplir los límites de ingresos y recursos que fija ese estado.

Presenta la documentación requerida: identificación, prueba de domicilio, ingresos, composición del hogar y, si aplica, estatus migratorio y número de Seguro Social de quienes piden el beneficio.