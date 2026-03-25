En Estados Unidos, muchas personas y familias con ingresos limitados tienen problemas para cubrir necesidades básicas como la comida. Por eso se creó el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es reducir el hambre y mejorar la nutrición y la salud mediante una ayuda mensual para comprar alimentos en negocios autorizados. Este apoyo es clave para millones de hogares, por lo que a continuación te explicamos qué requisitos debes cumplir para inscribirte.

SNAP es una ayuda clave para millones de estadounidenses (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP?

Para recibir los beneficios de SNAP, debes solicitarlos en el estado donde resides actualmente y cumplir con ciertos requisitos, incluidos los límites de ingresos y recursos, que te detallamos en esta nota. Vale precisar que estos límites se actualizan anualmente; por lo tanto, la información que te damos corresponde al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Requisitos básicos para SNAP 2026

Los criterios exactos dependen del estado y del tamaño de tu hogar, pero se basan en tres puntos: ingresos, recursos y estatus.

Ingresos del hogar

En la mayoría de los casos, el ingreso bruto debe estar por debajo de alrededor del 130% del nivel federal de pobreza (el tope sube según el número de personas en el hogar).

Recursos económicos

Se suele exigir que el hogar tenga recursos contables por debajo de un límite, por ejemplo, alrededor de US$2,750 a US$4,250, con umbrales más altos si hay personas mayores de 60 años o con discapacidad.

​Estatus migratorio

SNAP está disponible para ciudadanos estadounidenses y para algunos no ciudadanos con estatus legal (por ejemplo, ciertos residentes permanentes con tiempo mínimo en el país o categorías protegidas).

​Requisitos laborales

Algunos adultos “aptos para trabajar” sin hijos a cargo deben laborar, buscar empleo o participar en programas de capacitación un número mínimo de horas al mes para mantener el beneficio (por ejemplo, 80 horas mensuales en ciertas jurisdicciones).

Son millones las familias en Estados Unidos que dependen de los beneficios de SNAP para comprar alimentos todos los meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

PASOS PARA INSCRIBIRTE A SNAP 2026

Como te mencionamos líneas arriba, el proceso varía en cada estado, pero por lo general es como sigue:

1. Contacta la oficina de SNAP de tu estado

Realízalo a través del portal de beneficios de tu estado o de la página oficial del gobierno federal, donde te redirigen al formulario estatal.

​Muchos estados permiten aplicar en línea, otros también aceptan solicitudes en persona, por correo o fax.

2. Completa la solicitud

Datos personales y de todos los miembros del hogar.

​Ingresos (recibos de pago, carta del empleador, beneficios de desempleo, Seguro Social, etc.).

​Gastos clave (renta/hipoteca, servicios, cuidado de niños, gastos médicos para mayores o personas con discapacidad).

​Estatus migratorio y número de Seguro Social de quienes solicitan, cuando aplique.

3. ​Entrevista

Luego de enviar la solicitud, casi siempre te programan una entrevista (telefónica o presencial) para verificar la información y aclarar dudas.

​4. Si te la aprueban recibirás una tarjeta EBT

Si te aprueban la solicitud, recibirás una tarjeta electrónica (EBT) que funciona como una tarjeta de débito para comprar alimentos en tiendas autorizadas.