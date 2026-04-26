El mundo del boxeo de influencers está a punto de explotar con el esperado evento Supernova Génesis 2026 este domingo 26 de abril. La Arena Ciudad de México será el epicentro de un choque que ha capturado la atención de sus miles de seguidores. Alana Flores y Flor Vigna finalmente se verán las caras en el ring para resolver una rivalidad que traspasó las pantallas. Si te preguntas a qué hora es y en qué canal transmiten la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna en vivo por Supernova Génesis 2026, aquí tienes la guía completa para no perderte ni un solo instante de este vibrante combate.
La tensión entre la streamer mexicana y la estrella argentina alcanzó su punto máximo en el último cara a cara oficial. Flores, quien llega invicta con un récord de 4-0, no se guardó nada tras los recientes roces personales que involucraron a su familia. Por su parte, Vigna entra al cuadrilátero con una marca de 2-0, decidida a dar la sorpresa y silenciar a sus críticos. Este enfrentamiento no es solo deporte, es la culminación de un conflicto mediático que ha sido tendencia en todas las redes.
Supernova Génesis 2026 representa un capítulo final emotivo, ya que Alana ha confirmado que esta será su última pelea de exhibición. Este retiro anunciado añade una capa de nostalgia a una velada que promete ser histórica para el entretenimiento digital moderno. Desde el primer asalto hasta el veredicto final, la intensidad será constante en una Arena CDMX que lucirá totalmente llena. No permitas que te lo cuenten y únete a la enorme comunidad latina que sintonizará este choque de titanes.
¿A qué hora es Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?
El evento Supernova Génesis 2026 tendrá lugar en la Arena Ciudad de México con un plantel de combatientes espectacular y actuaciones musicales destacadas.
|PAÍS
|HORARIO
|España
|03:00 horas (del día siguiente)
|México
|19:00 horas
|Perú
|20:00 horas
|Ecuador
|20:00 horas
|Colombia
|20:00 horas
|Venezuela
|21:00 horas
|Bolivia
|21:00 horas
|Argentina
|22:00 horas
|Chile
|22:00 horas
|Uruguay
|22:00 horas
|Paraguay
|22:00 horas
¿En qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?
Supernova Génesis 2026 se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 y cuatro peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de Netflix a partir de las 19:00 horas (Tiempo del centro de México):
- Alana Flores vs Flor Vigna
- Mario Bautista vs Aarón Mercury sin careta
- Karely Ruiz vs Kimberly Shantal
- Lonche vs Willito
El resto de los combates se transmitirán desde las 16:00 (Tiempo del centro de México) a través de las redes oficiales de @supernovaboxing en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok:
- El Abraham vs Nando
- Milica vs Ari Geli
Cartelera completa de peleas del Supernova Génesis 2026
- Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)
- Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)
- Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)
- Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)
- El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)
- Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)