El mundo del boxeo de influencers está a punto de explotar con el esperado evento Supernova Génesis 2026 este domingo 26 de abril. La Arena Ciudad de México será el epicentro de un choque que ha capturado la atención de sus miles de seguidores. Alana Flores y Flor Vigna finalmente se verán las caras en el ring para resolver una rivalidad que traspasó las pantallas. Si te preguntas a qué hora es y en qué canal transmiten la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna en vivo por Supernova Génesis 2026, aquí tienes la guía completa para no perderte ni un solo instante de este vibrante combate.

La tensión entre la streamer mexicana y la estrella argentina alcanzó su punto máximo en el último cara a cara oficial. Flores, quien llega invicta con un récord de 4-0, no se guardó nada tras los recientes roces personales que involucraron a su familia. Por su parte, Vigna entra al cuadrilátero con una marca de 2-0, decidida a dar la sorpresa y silenciar a sus críticos. Este enfrentamiento no es solo deporte, es la culminación de un conflicto mediático que ha sido tendencia en todas las redes.

Supernova Génesis 2026 representa un capítulo final emotivo, ya que Alana ha confirmado que esta será su última pelea de exhibición. Este retiro anunciado añade una capa de nostalgia a una velada que promete ser histórica para el entretenimiento digital moderno. Desde el primer asalto hasta el veredicto final, la intensidad será constante en una Arena CDMX que lucirá totalmente llena. No permitas que te lo cuenten y únete a la enorme comunidad latina que sintonizará este choque de titanes.

¡Resultados finales! Mira cómo quedó la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores EN VIVO hoy por Supernova Génesis 2026. Conoce a la ganadora y los detalles de la cartelera online desde EE. UU. ¡Entérate de todo aquí! | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Mag

¿A qué hora es Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?

El evento Supernova Génesis 2026 tendrá lugar en la Arena Ciudad de México con un plantel de combatientes espectacular y actuaciones musicales destacadas.

PAÍS HORARIO España 03:00 horas (del día siguiente) México 19:00 horas Perú 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Colombia 20:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Argentina 22:00 horas Chile 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas

¿En qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 con la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna?

Supernova Génesis 2026 se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 y cuatro peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de Netflix a partir de las 19:00 horas (Tiempo del centro de México):

Alana Flores vs Flor Vigna

Mario Bautista vs Aarón Mercury sin careta

Karely Ruiz vs Kimberly Shantal

Lonche vs Willito

El resto de los combates se transmitirán desde las 16:00 (Tiempo del centro de México) a través de las redes oficiales de @supernovaboxing en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok:

El Abraham vs Nando

Milica vs Ari Geli

Supernova Génesis 2026 se realizará este domingo 26 de abril de 2026 en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

Cartelera completa de peleas del Supernova Génesis 2026

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)