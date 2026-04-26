La emoción de los deportes de entretenimiento alcanza un nuevo nivel este domingo 26 de abril con Supernova Génesis 2026. La Arena Ciudad de México vibrará con el esperado choque entre la streamer Alana Flores y la argentina Flor Vigna. Este evento promete ser histórico, no solo por la rivalidad deportiva, sino por la intensa carga mediática y personal involucrada. Si te preguntas cómo ver la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna en vivo por Supernova Génesis 2026, la respuesta está en tu plataforma de streaming favorita: Netflix. Por primera vez, el gigante del entretenimiento por Internet transmitirá el esperado duelo que encabeza la cartelera de un espectáculo de boxeo amateur de primer nivel.

El ambiente se encendió tras el último careo donde Vigna desmintió tajantemente haber agredido a la madre de Alana. La tensión entre la cantante argentina y la azteca ha escalado, convirtiendo este duelo en un asunto de honor personal. Flores ha sorprendido a todos al anunciar que esta será su última pelea, cerrando así su etapa en el ring. La regiomontana busca despedirse con una victoria contundente tras un proceso de preparación psicológica y física sumamente difícil.

Además del duelo estelar en el que la resiliencia de ambas figuras será puesta a prueba en un cuadrilátero que no perdona errores ante millones de espectadores, la función contará con esperados enfrentamientos entre personalidades de las redes sociales que buscan demostrar su fuerza como los de Karely Ruiz vs. Kim Shantal, Mario Bautista vs. Aarón Mercury, Milica vs. Ari Geli, entre otros.

¡No te lo pierdas! Mira a qué hora es y en qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy. Sigue la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por canales de TV y online desde EE. UU. y México. | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Netflix EN VIVO por Internet, pelea de boxeo Alana Flores vs. Flor Vigna por Supernova Génesis 2026?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna en vivo, online y en directo desde la Arena CDMX, Ciudad de México (México).

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

¡Resultados finales! Mira cómo quedó la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores EN VIVO hoy por Supernova Génesis 2026. Conoce a la ganadora y los detalles de la cartelera online desde EE. UU. ¡Entérate de todo aquí! | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Mag

Horario, TV y dónde ver en vivo pelea de boxeo Alana Flores vs. Flor Vigna por Supernova Génesis 2026

Pelea: Alana Flores vs. Flor Vigna

Fecha: Domingo, 26 de abril de 2026

Hora: 9 p.m. ET / 6 p.m. PT; 19:00 horas del Tiempo de Centro

Rounds: 4 rounds de 2 minutos c/u

TV: Netflix

Récord de Alana Flores: 4-0

Récord de Flor Vigna: 2-0

Lugar: Arena CDMX de Ciudad de México (México)

Cartelera completa del Supernova Génesis 2026

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)