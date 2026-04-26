El Arena CDMX volverá a ser el escenario de otro evento de combates de boxeo protagonizado por streamers y personalidades de redes sociales, aunque esta vez verificado por la WBC. Este domingo 26 de abril, no te pierdas la transmisión de Supernova Génesis 2026, un evento que contará con la pelea estelar de Florencia Vigna vs. Alana Flores y que promete ser de pronóstico reservado. A continuación, revisa cuáles son los horarios y canales que van a transmitirlo.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/04/2026.- Cobertura oficial de Netflix EN VIVO ONLINE para ver todas las peleas del Supernova Génesis 2026, este domingo 26 de abril, desde el Arena CDMX. FOTO DE NETFLIX.COM

¿A qué hora y dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO desde el Arena CDMX?

La transmisión del evento Supernova Génesis 2026 iniciará a partir de las 16:00 horas CDMX, aunque la cartelera principal estará iniciando desde las 19:00 horas CDMX y se espera que la pelea estelar inicie a las 21:00 horas CDMX. El evento en su totalidad se podrá ver a través de Netflix. Aquí te dejo con toda la información necesaria.

País Inicio del evento Inicio estelares Pelea estelar Argentina, Paraguay y Uruguay 19:00 horas 22:00 horas 0:00 horas Bolivia, Chile y Venezuela 18:00 horas 21:00 horas 23:00 horas Estados Unidos (Tiempo del Este) 18:00 horas 21:00 horas 23:00 horas Colombia, Perú y Ecuador 17:00 horas 20:00 horas 22:00 horas

Cartelera estelar de Supernova Génesis 2026 del 26 de abril

La cartelera estelar del evento Supernova Génesis 2026 tendrá como pelea atractiva de la noche a la de Lonche de Huevito vs. Willito, aunque en la estelar, el combate de Alana Flores vs. Florencia Vigna ha generado alta expectativa por el enfrentamiento México vs. Argentina. A continuación, te muestro la lista con todos los combates.

Víctor ‘’Lonche de huevito’’ vs Guillermo ‘’Willito ‘’ Peña

Alana Flores vs Florencia Vigna

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Abraham ‘ElAbrahaham’’ Flores vs José ‘’Nando’’ Broianigo

Milica vs Ari Geli

En la previa, Alana Flores y Florencia Vigna hicieron vibrar al público durante el pesaje, un combate en el que la mexicana buscará su quinto triunfo consecutivo en eventos de boxeo, ante su rival de Argentina que quiere dar el batacazo.

Supernova Génesis 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Domingo 26 de abril de 2026 Lugar: Arena CDMX, México

Arena CDMX, México Horario: 19:00 CDMX (inicio de la cartelera)

19:00 CDMX (inicio de la cartelera) Canal TV: Netflix