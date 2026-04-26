El domingo 26 de abril, la Arena Ciudad de México será testigo de un choque que trasciende el boxeo: Alana Flores vs. Flor Vigna, la estelar del Supernova Génesis 2026. De un lado está Alana, la regiomontana de 25 años que pasó de ser despedida como recepcionista de gimnasio a convertirse en fenómeno digital con 8 millones de seguidores en TikTok y récord invicto en el ring. Del otro, Flor, la argentina de 31 años, tricampeona de “Combate” y todoterreno del espectáculo, que aceptó el reto como reemplazo y promete romper todos los pronósticos.

¿Quién ganó la pelea Alana Flores y Flor Vigna en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

¿Cómo llegan Alana Flores y Flor Vigna al Supernova Génesis 2026?

La historia de Alana es pura resiliencia. En 2020, la pandemia la dejó sin empleo mientras estudiaba Economía en la Universidad de Monterrey; comenzó a hacer streams de Call of Duty con solo 20 espectadores y hoy roza el millón de suscriptores en Twitch. Su salto al boxeo llegó en 2024 con La Velada del Año IV, donde logró nocaut técnico ante más de 3 millones de personas en vivo en el Santiago Bernabéu, consolidándose como una fuerza imparable en el circuito de celebridades. Ahora, mide 1.56 metros y peleará en su rango habitual de 50-52 kilogramos, pero ya demostró ser “una aplanadora” capaz de derribar rivales más grandes.

Flor Vigna llega con 1.68 metros de estatura, 63 kilogramos y un currículum atlético envidiable: bailarina profesional, actriz y conductora nacida en Buenos Aires el 15 de octubre de 1994. Aunque debuta en boxeo, su experiencia en competencias de alta presión la respalda. Sin embargo, la previa estuvo marcada por una guerra mediática brutal: Alana exigió pruebas antidopaje y acusó al equipo de Vigna de intentar tirar a su mamá por las escaleras; Flor respondió llamándola “mentirosa” y diciéndole que “le habla como a su hermanita menor”. El último careo fue explosivo: Alana le recordó que “hay personas que ni cruzando los treinta años empiezan a madurar”.

Este combate tiene un peso adicional: Alana ha confirmado que será su retiro del boxeo, lo que la vuelve aún más peligrosa porque “va a buscar cerrar su etapa con una victoria aplastante en su propia tierra”. La función arrancará a las 19:00 horas y se transmitirá por Netflix, con miles de ojos esperando ver si la experiencia de la mexicana vence a la ambición de la argentina. Cuando suene la campana, no habrá más declaraciones ni redes sociales: solo Alana buscando el nocaut perfecto para su despedida, y Flor intentando escribir la historia de la gran sorpresa.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.