La historia de Karely Ruiz vs. Kim Shantal es el tipo de drama que solo el boxeo de celebridades puede generar: amistad rota, oportunismo acusado y un ring que resolverá lo que las redes sociales encendieron. Cuando Lupita Villalobos recibió el diagnóstico de hematoma subdural que la forzó a abandonar Supernova Génesis 2026 por recomendación médica del Consejo Mundial de Boxeo, la organización necesitaba un nombre de peso para mantener el interés en uno de los combates más esperados. Poncho De Nigris consideró brevemente a Marcela Mistral, pero finalmente apostó por la figura más mediática de México: Karely Ruiz, la creadora de contenido de 25 años con experiencia previa en el ring. Kim Shantal, de 31 años y debutante absoluta, vio cómo su oponente cambiaba de una peleadora sin experiencia a una veterana con peleas reales en su historial.

¿Quién ganó la pelea Karely Ruiz vs. Kim Shantal en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

Previa de la pelea Karely Ruiz vs. Kim Shantal por el Supernova Génesis

El anuncio desató el caos. Kim, exparticipante de “La Venganza de los Ex VIP” y estrella de reality shows, sintió la traición como un golpe personal. En el careo oficial, sus palabras fueron contundentes: “Eres una traidora, mentirosa y falsa... teníamos una colaboración pero se canceló y ahora veo el motivo, no hay problema, esto se separa de la amistad”, declaró con rabia contenida. La acusación más dura vino después: “Gracias a mí estás en Netflix, pero me voy a encargar de que no regreses”. Karely, con 1.65 metros de altura y 57 kilos de pura determinación, respondió sin titubear: “Según yo era la hocicona y mira... las amigas no existen en redes sociales, yo vine a salvar tu pelea”.

Las cifras cuentan parte de la historia: Kim mide 1.69 metros con un peso inicial de 60 kilos, mientras Karely está en 1.65 metros y 57 kilos. La diferencia de 4 centímetros favorece a Shantal en alcance, factor crucial para una debutante que lleva meses entrenando intensamente pero nunca ha sentido un golpe real en competencia. El peso acordado quedó en 58 kilos, marca que Kim habría cumplido ya, lo que obliga a Karely a subir un kilo antes del combate. Sin embargo, la experiencia pesa tanto como los números: Karely peleó recientemente contra Marcela Mistral en Ring Royale, perdiendo por decisión unánime pero ganando respeto y aprendizaje. Kim nunca ha subido a un ring profesional.

Este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, en la Arena Ciudad de México con transmisión exclusiva por Netflix, el cuadrilátero será el único juez de una pelea que dejó de ser deportiva para convertirse en ajuste de cuentas. Karely confía en su temple probado y en la preparación que ha documentado en redes, buscando redimirse de su derrota anterior y demostrar que “salvar la pelea” también significa ganarla. Kim apuesta por su ventaja física, su hambre competitiva forjada en reality shows y el factor sorpresa de quien no tiene nada que perder. Lo que comenzó como una amistad en colaboraciones digitales terminará bajo las luces de Netflix, en uno de los combates más comentados del Supernova Génesis 2026.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.