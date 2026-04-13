Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
Fotografía de archivo de un barco cruzando el estrecho de Ormuz. EFE/ Divyakant Solanki
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran este domingo reanudar bombardeos “limitados” en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo ayer, según The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ, que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca y, además de esos bombardeos limitados, considera “reanudar una campaña de bombardeos completa” en Irán.

Opciones de ataque

El diario indica que la campaña de bombardeos completa es “menos probable” por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque el presidente tiene “aversión a conflictos militares prolongados”.

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Otra opción sobre la mesa, agrega, es un bloqueo de Ormuz “más temporal mientras presiona a sus aliados a asumir la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro”.

Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz.
Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz.

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, dijo al diario que Trump “mantiene todas las opciones adicionales” al bloqueo de Ormuz y consideró que las fuentes están “especulando”.

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Trump, que ha estado este domingo en Florida jugando al golf, hablando con asesores y dando declaraciones a un programa de Fox News, “sigue abierto a una solución diplomática”, según asesores citados por el WSJ, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.

“Detestaría hacerlo, pero son sus plantas de desalinización, de agua, sus plantas de generación eléctrica, que son muy fáciles de atacar”, indicó al canal conservador, refiriéndose a los ataques.

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