El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.
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Redacción Gestión
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El , afirmó que no permitirá que a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz y aseguró que esta vía será reabierta “bastante pronto”.

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario rechazó la posibilidad de aceptar cobros por el tránsito marítimo y enfatizó el carácter internacional de la zona.

“No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional”, afirmó antes de asistir a un evento político en Virginia.

Asimismo, al ser consultado sobre reportes de cobros a embarcaciones, añadió: “Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir”.

Trump indicó que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por cruzar esta vía, aunque puso en duda la confirmación de estas prácticas.

Mapa que muestra la ubicación del estrecho de Ormuz
Mapa que muestra la ubicación del estrecho de Ormuz
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Tensiones en el estrecho de Ormuz

El mandatario reiteró que la es un objetivo relevante y aseguró que podría concretarse en un plazo breve. “Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, pese a la vigencia de un alto el fuego temporal. Aunque algunos buques continúan transitando por el estrecho de Ormuz, persisten dudas sobre la estabilidad de la tregua.

Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
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Negociaciones y escenario militar

Trump señaló que las conversaciones previstas con Irán en Islamabad tienen como prioridad impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como “el 99 %” de las negociaciones.

Además, en una entrevista con The New York Post, advirtió sobre la posibilidad de una intervención si no se alcanza un acuerdo. “Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas”, afirmó.

En este escenario, representantes de ambos países participarán en las negociaciones, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en la región.

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