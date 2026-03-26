Un rayo ilumina la entrada del META 4, un buque cisterna de productos petrolíferos, al fondeadero de Mascate el 21 de marzo de 2026 en el puerto Sultan Qaboos de Mascate, Omán. (Foto de Elke Scholiers/Getty Images)
Un rayo ilumina la entrada del META 4, un buque cisterna de productos petrolíferos, al fondeadero de Mascate el 21 de marzo de 2026 en el puerto Sultan Qaboos de Mascate, Omán. (Foto de Elke Scholiers/Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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El Parlamento iraní trabaja en un proyecto de ley que impondría una tarifa a los buques que busquen un paso seguro por el Estrecho de Ormuz, según la agencia semioficial Fars.

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