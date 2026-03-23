El director ejecutivo del gigante energético francés TotalEnergies, Patrick Pouyanne, dijo el lunes que prevé precios “muy altos” para el gas natural licuado (GNL) en el verano boreal si el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán debido a la guerra, permanece bloqueado.

“Si el estrecho de Ormuz no se reabre, puedo predecir un precio muy alto para el GNL para el verano [boreal, junio, julio y agosto] y septiembre, cuando estemos reabasteciendo las reservas de gas en Europa”, afirmó el ejecutivo francés en la conferencia anual de energía CERAWeek en Houston.

“La consecuencia no solo serían precios altos de la energía, sino que también perjudicaría a otras economías, por ejemplo, a la cadena de suministro”, agregó.

Imagen de archivo del edificio de TotalEnergies en Gonfreville-l'Orcher, Francia | Foto: AFP

Estados Unidos anunció el lunes un acuerdo con la francesa TotalEnergies para que ponga fin a sus proyectos de parques eólicos en el país por casi US$ 1,000 millones, y redestine los fondos a la producción de petróleo y gas natural.

El acuerdo fue dado a conocer por el ministro estadounidense del Interior, Doug Burgum, cuyo despacho se encarga de la administración de los recursos naturales, en una conferencia de prensa durante el foro CERAWeek en Houston, junto al director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne.

El gigante francés TotalEnergies tenía en desarrollo proyectos eólicos marinos para producir 4 gigavatios (GW), incluidos 3 GW para el proyecto New York Bight y 1 GW en Carolina del Norte.

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Pero a finales de 2024, Pouyanne anunció que estaban “en suspenso” debido a la poca probabilidad de obtener licencias federales de la administración de Donald Trump.

Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, Estados Unidos había acelerado el avance en la construcción de parques eólicos como parte de su lucha contra el cambio climático.

Trump ha revertido el rumbo de muchas de las políticas climáticas de Biden, apuntando en particular contra la energía eólica.

Esta fotografía, tomada el 12 de octubre de 2022, muestra una vista general del sitio de la refinería TotalEnergies, en Donges, al oeste de Francia. (Foto de DAMIEN MEYER / AFP)

Trump se ha quejado desde hace mucho tiempo de la estética de los parques eólicos y afirma que producen electricidad cara.

En diciembre, la administración Trump paralizó cinco proyectos de energía eólica, alegando riesgos para la “seguridad nacional”.

Esa orden fue posteriormente anulada por fallos de varios tribunales federales de Estados Unidos, lo que permitió reanudar los trabajos.