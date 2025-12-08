Las compañías Repsol y HitecVision fusionarán sus negocios de exploración y producción de petróleo y gas en el mar del Reino Unido con TotalEnergies, lo que creará un operador líder en este sector con una producción prevista para 2026 superior a los 250,000 barriles equivalentes de petróleo al día.

En un comunicado, Repsol detalla que la operación se realizará a través de la empresa NEO NEXT, actualmente en manos de Repsol y HitecVision, que cambiará de nombre por el de NEO NEXT+ para dar entrada a TotalEnergies, que adquirirá un 47.5% de la nueva sociedad.

Una vez que se cierre definitivamente la transacción, HitecVision tendrá un 28,875% de NEO NEXT+ y Repsol, un 23,625%.

Además, TotalEnergies retendrá hasta 2.300 millones de dólares en obligaciones de desmantelamiento de sus activos, lo que mejorará los flujos de caja de NEO NEXT+ y fortalecerá su balance, explica la nota.

Repsol

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, consideró la fusión como “otro gran paso adelante” en la estrategia de NEO NEXT y en la optimización de la cartera global del grupo español.

«Con las fortalezas complementarias de los accionistas y una cartera más amplia y equilibrada, bajo un mayor control operativo, estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del mar del Norte (…) con este acuerdo, Repsol sigue optimizando su cartera global de activos, centrándose en proyectos de alto margen para mantener la escala del negocio a medio y largo plazo y mejorar el valor para los accionistas”, según Imaz.

HitecVision

Por su parte, el presidente ejecutivo de NEO NEXT y socio sénior de HitecVision, John Knight, destacó que la llegada de TotalEnergies aportará “importantes capacidades operativas”, especialmente en proyectos de gas de alta presión y temperatura y en operaciones offshore (en alta mar).

Knight recordó que esta operación se suma a otras tres adquisiciones recientes, desde la fusión con Repsol UK en marzo de 2025, —Gran Tierra North Sea Limited, la participación de BP en Culzean y la propia fusión con TotalEnergies UK—, que consolidan la estrategia de crecimiento de la compañía.

“NEO NEXT+ tiene la intención de seguir liderando la consolidación de la actividad en la plataforma continental de Reino Unido durante muchos años. NEO NEXT+ cuenta con una cartera reforzada de oportunidades de desarrollo potencial a corto plazo”, añadió.

TotalEnergies

Por su parte, el consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmó que la operación refleja el compromiso de la compañía con el sector energético británico y con la seguridad del suministro.

«El enfoque constante de TotalEnergies por desarrollar operaciones de bajo coste y bajas emisiones será fundamental para lograr importantes economías de escala dentro del nuevo portafolio de NEO NEXT+, lo que reforzará la generación de flujo de caja tan pronto como se cierre la operación”, declaró.