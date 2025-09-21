El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio César Mendoza, anunció los montos indemnizatorios a los que se comprometieron Repsol y la empresa naviera Fratelli d’Amico, propietaria del buque Mare Doricum, por el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, a inicios del 2022.

En detalle, durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, Mendoza indicó que la naviera italiana se comprometió a pagar US$ 74 millones de indemnización por el daño causado. Precisó que el Estado ya ha ejecutado la carta de garantía del armador por dicho monto.

En el caso de Repsol, el procurador del Minam explicó que dicha empresa ya pagó S/ 612 millones de manera directa a las 10,800 personas incluidas en el padrón de afectados que elaboró el Estado.

En el lado ambiental, comentó que Repsol invirtió US$ 102 millones en limpieza en las zonas afectadas y se comprometió a asumir US$ 34 millones en el plan de rehabilitación para los próximos dos años y US$ 7.9 millones destinados a patrullajes.

Adicionalmente, se acordó un monto indemnizatorio de US$ 37.5 millones y US$ 10.8 millones adicionales por responsabilidad social, que el Estado destinará a las poblaciones más necesitadas.

La indemnización total del acuerdo con el Estado Peruano es de S/ 440 millones entre ambas empresas. Dicho monto no considera los gastos asumidos por Repsol, referidos a la limpieza, al plan de rehabilitación, a los patrullajes, ni al monto de las reparaciones entregadas directamente a las personas afectadas.

El acuerdo arribado con el Estado Peruano, según el procurador público, determina, por el monto involucrado , una indemnización sin precedentes.

Finalmente, Mendoza señaló que el Ministerio Publico logró que cada una de las compañías se comprometan a un pago adicional de S/ 9 millones para la realización de obras en beneficio de la comunidad a través de las municipalidades de las zonas afectadas por el derrame.