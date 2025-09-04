La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que la producción de petróleo en el mes de agosto de 2025 alcanzó los 43.76 Miles de Barriles por Día (MBPD) superando en 13% a lo registrado en el mismo periodo de 2024 según cifras de Perupetro.

Asimismo, los datos oficiales señalaron que entre los lotes con mayor producción de petróleo al octavo mes del año se encontraron: el Lote 95 ubicado en Loreto con 17.37 MBPD, Lote X ubicado en Piura con 8.39 MBPD seguido del Lote Z-69 ubicado en Piura con 3.27 MBPD.

De otro lado, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 y lote 8 en Loreto y el Lote Z-6 en Piura.

La producción de gas natural registró un ligero aumento FOTO: GEC.

¿Cuál fue la producción de gas natural?

La producción de gas natural registró un ligero aumento, al pasar de 1,418 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en abril a 1,501 MMPCD en el mes de agosto de este año. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa un crecimiento del 8%.

Finalmente, la SPH señaló que, durante el mes de análisis, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 903 MMPCD, el Lote 56 con 286 MMPCD y Lote 57 con 245 MMPCD todos ubicados en el departamento de Cusco.