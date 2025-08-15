Perupetro anunció el proceso de convocatoria de inversionistas para seleccionar un nuevo operador del lote Z-69, en Piura. Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones, el plazo asignado es de 30 años.

El área delimitada se ubica en el zócalo continental, frente a la costa de las provincias de Talara, Paita y Sechura, en el noroeste del Perú.

Buena pro del lote Z-69

Perupetro indicó que se trata de un proceso público y transparente, en el que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas y competir en igualdad de condiciones. La empresa Petróleos del Perú (Petroperú) tendrá una participación de 25% en el contrato de licencia, debido a la titularidad de los activos que posee en dicho lote (plataformas petroleras).

El ganador de la buena pro será aquella empresa que ofrezca el mejor Programa de Trabajo; es decir, los mayores compromisos de inversión para reacondicionamiento, perforación de pozos de desarrollo y exploratorios.

De acuerdo con el cronograma anunciado, las empresas interesadas podrán presentar su carta de interés hasta el 4 de setiembre y el otorgamiento de la buena pro se llevará a cabo el 17 de setiembre del 2025.

Las bases del proceso de convocatoria se encuentran publicadas en el portal web de Perupetro y son de libre acceso para todos los interesados.

Producción del lote Z-69

Como se recuerda, el actual contrato de licencia del lote Z-69 vence el próximo 15 de noviembre o, en todo caso, hasta la fecha efectiva de un nuevo contrato para la explotación de hidrocarburos. “Lo que ocurra primero”, se puntualiza en el aviso oficial de la estatal.

Hasta julio del 2025, la producción fiscalizada promedio fue de 3,526 barriles diarios de petróleo (bdp) y 8.4 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural. Sin embargo, dicho lote podría incrementar significativamente su producción.