El gas natural se consolidó como el principal generador de regalías para el Estado peruano, acumulando más de US$ 345 millones en lo que va de 2025, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) con datos de Perupetro.

Esto equivale al 52 % del total recaudado por el sector hidrocarburos hasta julio, muy por encima de los líquidos de gas natural (29 %) y el petróleo (19 %).

En julio, las regalías totales del sector alcanzaron los US$ 97 millones, una ligera caída del 5 % respecto al mismo mes de 2024 (US$ 102 millones).

Pese a ello, la cifra marca una recuperación frente a los mínimos registrados en abril (US$ 80 millones) y mayo (US$ 85.8 millones), impulsada en gran parte por la producción de gas natural.

(Foto: Andina)

La SPH resaltó que este recurso no solo es clave en la matriz energética nacional, sino que también constituye un pilar para las transferencias de recursos a las regiones productoras y al fisco nacional.

La institución insistió en que se requiere un marco regulatorio estable y competitivo que permita atraer inversiones para la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos gasíferos, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.