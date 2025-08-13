Existe un ámbito en el que el gas de Camisea sí ha llegado de forma masiva al ciudadano común: el transporte urbano, especialmente el transporte ligero, donde el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) ha tenido un impacto profundo.(El Comercio / Juan Ponce)
Existe un ámbito en el que el gas de Camisea sí ha llegado de forma masiva al ciudadano común: el transporte urbano, especialmente el transporte ligero, donde el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) ha tenido un impacto profundo.(El Comercio / Juan Ponce)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Bruno Ghio
Bruno Ghio

El 20 de agosto de 2004 marcó un hito en la historia energética del Perú: ese día comenzó oficialmente la operación comercial del gas de Camisea. Desde entonces, el gas natural extraído de los yacimientos ubicados en Cusco fluye hacia Lima e Ica a través del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), transformando de manera significativa la matriz energética y la economía nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Inician proceso de licitación para distribución del gas natural en la ciudad de Cusco
Cálidda recibirá US$ 500 millones de CAF para ampliar cobertura de gas natural en Lima y Callao
Gas natural a 7 regiones del centro-sur: en mayo Gobierno decide propuesta de Calidda

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.