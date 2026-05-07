7 de mayo del 2021. Hace 5 años

KEIKO SUBE, CASTILLO CAE: AHORA SOLO CINCO PUNTOS LOS SEPARAN

Encuestados afirman que Fujimori ganó el debate. Candidata llega a 36% y su rival retrocede a 41%. Fuerza Popular lanza reto a equipo técnico de Verónika Mendoza para sostener un debate. Indecisos y quienes viciarán su voto siguen en 23%, por lo que Keiko crece a costa del candidato de Perú Libre. Para Pedro Castillo, el enfoque de género no es prioridad, pero para Mendoza sí es relevante.

7 de mayo del 2021. Hace 5 años. Congreso puede provocar que 5.4 millones se queden sin un sol en su AFP.

7 de mayo del 2021. Hace 5 años

SE VENDEN YA 4,400 TELEVISORES DIARIOS POR DÍA DE LA MADRE

La venta de televisores en el mercado se viene viendo impulsada por la campaña del Día de la Madre, y es que solo en esta semana (2 al 8 de mayo) se llegará a comercializar unas 31,000 unidades, un 8% más que el mismo período del 2019, según proyecta TPV Perú. Si se ve el comportamiento de comercialización diaria en esta semana, en promedio se vienen vendiendo alrededor de 4,400 televisores, estimó Roberto de la Cruz, gerente general de la empresa, cuya multinacional es dueña de las marcas Philips y AOC.

7 de mayo del 2025. Hace 1 año

TASAS DE HIPOTECAS ACELERAN CAÍDA POR INTENSA COMPETENCIA ENTRE LOS BANCOS

Descenso del costo del crédito hipotecario se acentúa este año, de 8.21% a 7.74%, al avivarse la pugna entre las entidades financieras, que se refleja en el aumento de las compras de estas deudas. Clase media lidera la demanda por estos préstamos que toman por un plazo promedio de 20 años, así como en el financiamiento para la compra de autos nuevos.