Un censo, se puede resumir, no es solo contar cuánta gente hay en un país en un momento determinado. En realidad, es una radiografía más completa que tiene un Estado para tomar decisiones basadas en la realidad y no en “adivinanzas” . En este contexto, el Perú ya tienen cifras actualizadas, como resultado de los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025. ¿Cómo se ve el país y qué recibirá, en cifras, el nuevo Gobierno?

Con la data, se reveló que Perú tiene hoy 34′157,732 personas, de las cuales se censaron en campo 32′706,028 (tasa de omisión, 4.25%, la tasa más baja en la región, después de Brasil).

Censo 2025. Fuente: INEI

Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señaló que, con este resultado, el incremento respecto al 2017 (censo previo) es de solo 1.11%, " explicada por la llegada de población extranjera, sobre todo, desde Venezuela" .

De hecho, revisando la data hacia atrás, se muestra que en los 60 se llegó a un pico y posteriormente la tasa de crecimiento se desaceleró hasta el 2025, cuando se registró una ligera aceleración.

Tasa de crecimiento, censo. Fuente: INEI

La edad en Perú. La edad promedio en el Perú es de 34.2 años y la edad media es 32 años, según datos del INEI.

Morán dio un dato relevante: a lo largo de los censos nacionales en el Perú, aumenta la población adulta mayor sin freno. De hecho, según los cálculos del INEI, al 2040 la población adulta mayor superará a la población hasta los 15 años, “consolidándose el envejecimiento”.

Vale ver los porcentajes. Según el censo, la participación de la población de 60 años a más subió de 11.7% a 14.8% entre 2017 y 2025 , mientras que el grupo de 0 a 14 años se redujo de 26.5% a 22.7%. El grupo de 15 a 59 años pasó de 61.9% a 62.5%.

“Según la estructura de la población total, la reducción sostenida de la proporción de la población menor de 15 años, explicada principalmente por el descenso de la fecundidad, contrasta con el incremento de la población adulta mayor de 60 y más años, reflejando un claro proceso de envejecimiento demográfico”, concluyó Morán.