Dario Amodei, a la izquierda, y Daniela Amodei. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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La última ronda de financiación de Anthropic PBC catapultó a los siete fundadores de la empresa de inteligencia artificial al grupo de las 500 personas más ricas del mundo. Se trata de la mayor incorporación de multimillonarios procedentes de una sola compañía en un mismo día en la historia del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

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