Encabezados por los hermanos Dario y Daniela Amodei, los fundadores poseen cada uno menos del 1% de la empresa, según cálculos del índice de riqueza. Sin embargo, sus participaciones individuales valen cerca de US$ 8,000 millones después de que Anthropic recaudara US$ 65,000 millones el jueves con una valoración de US$ 965,000 millones.

Junto con los Amodei, los otros cofundadores de Anthropic que ingresan por primera vez a la lista de riqueza de Bloomberg son Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Christopher Olah.

Dario Amodei. Foto: Benjamin Girette/Bloomberg

Un portavoz de Anthropic declinó hacer comentarios.

El auge de la inteligencia artificial ha generado una explosión de riqueza tanto en los mercados públicos como privados durante los últimos años. Jensen Huang, cofundador del fabricante de chips de IA Nvidia Corp., ha visto crecer su fortuna a más de US$ 177,000 millones desde US$ 10,900 millones en octubre de 2022, lo que lo convierte en la octava persona más rica del índice.

Bloomberg identificó este mes a 19 nuevos multimillonarios de la IA —con un patrimonio conjunto de US$ 59,000 millones— surgidos de la última ronda de startups de alto perfil, desde los fundadores de Cerebras Systems Inc., que salió a bolsa antes este mes, hasta Edwin Chen, de Surge Lab, cuyo patrimonio ahora asciende a US$ 13,000 millones.

Anthropic, con sede en San Francisco, fue creada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI que se fueron tras desacuerdos sobre el rumbo futuro de la compañía. Conocida por su chatbot Claude y sus herramientas para empresas, Anthropic prevé registrar ingresos por US$ 10,900 millones en el segundo trimestre, más del doble que en el período de tres meses anterior, informó previamente Bloomberg.

(Foto: Recurso de la IA Claude de Anthropic)

Supera a OpenAI

Con la última ronda de financiación, liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, Anthropic supera por primera vez a OpenAI en valoración. OpenAI, con sede en San Francisco, fue valorada en US$ 852,000 millones tras una ronda de financiación en marzo.

Los cálculos de Bloomberg sobre las participaciones de los cofundadores se basan en datos de Pitchbook y en reportes sobre rondas de financiación anteriores de Anthropic, y están ajustados para considerar las concesiones habituales de acciones a empleados no fundadores, según datos de Carta.

LEA TAMBIÉN:Google invertirá hasta millones en su aliado y rival Anthropic

Se espera que tanto Anthropic como OpenAI salgan a bolsa tan pronto como este otoño boreal, informó Bloomberg News. Anthropic aún prevé avanzar con una OPI en ese plazo tras la última ronda de financiación, dijo una persona.

Aunque gran parte de su patrimonio neto sigue siendo sobre el papel, los fundadores de Anthropic prometieron donar el 80% de sus fortunas. El director ejecutivo Dario Amodei ha dicho que le preocupa la concentración de riqueza que podría surgir de la industria de la IA, en especial por su posible efecto en ámbitos como la política tributaria, la democracia y la influencia política.

“Lo que debe preocupar es un nivel de concentración de riqueza que rompa la sociedad”, escribió en un ensayo de enero de 2026. “Quienes están al frente del auge económico de la IA deberían estar dispuestos a desprenderse tanto de su riqueza como de su poder”.