Google invertirá US$ 40,000 millones en Anthropic, incluyendo una participación accionaria inmediata de US$ 10,000 millones en la startup de inteligencia artificial (IA) con el fin de impulsar su crecimiento, informó Anthropic este viernes.

La filial de Alphabet inyectará inmediatamente US$ 10,000 millones, basándose en la valoración actual de Anthropic de US$ 350,000 millones, mientras que los 30,000 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos indicadores de rendimiento.

El anuncio tiene lugar apenas unos días después de que Amazon revelara sus planes para reforzar su colaboración con Anthropic mediante una nueva inversión de US$ 5,000 millones, junto con un plan para invertir US$ 20,000 millones adicionales si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento.

Por su parte, Anthropic declaró que se ha comprometido a destinar más de US$ 100,000 millones a la tecnología de Amazon Web Services (AWS) para impulsar sus capacidades de inteligencia artificial durante la próxima década.

Anthropic figura entre los competidores del sector de la IA que están invirtiendo sumas millonarias en infraestructura informática con el fin de liderar el desarrollo de esta tecnología.

A principios de abril, Anthropic anunció que había triplicado sus ingresos anualizados con respecto al trimestre anterior, superando los US$ 30,000 millones, con lo que adelantó a OpenAI por primera vez.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, visitó la Casa Blanca, donde ambas partes mantuvieron un tono cordial tras una disputa surgida a raíz de la negativa de la empresa tecnológica a conceder al ejército el uso incondicional de sus modelos de IA.

A principios de abril, Anthropic anunció su modelo de IA más reciente, Mythos, aunque decidió no lanzarlo al público debido a los riesgos potenciales que podría representar para la ciberseguridad.

Esta semana informó que se encuentra investigando un acceso no autorizado a Mythos, un potente modelo que, según la propia compañía, podría convertirse en una herramienta muy valiosa para los hackers.

Anthropic había comunicado anteriormente que restringiría el acceso a Mythos a un grupo de 40 grandes empresas tecnológicas, con el objetivo de darles una ventaja inicial para subsanar las vulnerabilidades de seguridad antes de que estas pudieran ser explotadas por posibles atacantes.

Claude, el mejor gancho

Anthropic ha intensificado su captación de fondos tras el rotundo éxito de Claude Code, un agente de IA que acelera el proceso de desarrollo de software. La startup anunció previamente esta semana que obtuvo otros US$ 5,000 millones de Amazon, con una valoración de US$350,000 millones, y la opción de inyectar otros US$ 20,000 millones con el tiempo. Anthropic recaudó US$ 30,000 millones en febrero y, desde entonces, inversionistas han buscado respaldar a la empresa con una valoración de US$ 800,000 millones o más.

Anthropic es un cliente importante de los chips y servicios en la nube de Google, negocios que Google se esfuerza por hacer crecer a medida que su principal fuente de ingresos, la publicidad en búsquedas, madura.

Google Cloud proporcionará a Anthropic una capacidad de computación de 5 gigavatios durante los próximos cinco años, y podrían añadirse varios gigavatios más. El acuerdo es la ampliación de un acuerdo anunciado anteriormente este mes entre Anthropic, Google y Broadcom Inc. (un solo gigavatio es suficiente para abastecer de energía a unos 750,000 hogares estadounidenses en un momento dado).

Las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google son una de las mejores alternativas a los chips de Nvidia, lo que las convierte en un recurso escaso y valioso para Anthropic y otros desarrolladores de IA en un sector que requiere enormes cantidades de potencia informática.

Anthropic, que está considerando una oferta pública inicial en octubre, ha estado buscando más infraestructura para satisfacer la creciente demanda de sus productos. Claude Code se ha convertido rápidamente en el referente para los ingenieros de todo Silicon Valley, incluidos algunos en Google, lo que ha impulsado una carrera en el resto de la industria para ponerse al nivel. El agente Cowork de Anthropic, que no requiere conocimientos de programación y puede utilizarse para realizar un rango más amplio de tareas, también está creciendo rápidamente, según la empresa.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, trabajó en Google anteriormente en su carrera como investigador de IA. Ambas compañías han mantenido una estrecha relación desde que Amodei fundó Anthropic con un grupo de exempleados de OpenAI en 2021. El año pasado, Google anunció que proporcionaría hasta un millón de sus chips TPU a Anthropic, en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares. Para entonces, el gigante de las búsquedas ya había invertido unos US$ 3,000 millones en la startup.

Sin embargo, mientras Google invierte más dinero en Anthropic, ambas compañías compiten por ser las primeras en crear una IA capaz de igualar las capacidades humanas y poner sus herramientas al alcance de empresas de todos los sectores. En los últimos meses, los directivos de Google se han mostrado cada vez más preocupados por la posición de la compañía en el floreciente mercado de la programación de IA, dominado por Anthropic, según han declarado empleados actuales y antiguos.

El futuro de Anthropic tampoco está exento de riesgos. El Pentágono ha catalogado a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro —una designación que actualmente está impugnando en los tribunales— tras una disputa pública sobre cómo podría ser utilizada la tecnología de Anthropic por parte del ejército de EE.UU.

Algunos analistas financieros también han expresado su preocupación por los llamados acuerdos circulares entre los principales proveedores de capacidad informática y las empresas emergentes de IA, como Anthropic y OpenAI, en los que los gigantes tecnológicos invierten en las startups y, al mismo tiempo, les venden sus chips o la capacidad de sus centros de datos.