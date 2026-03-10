Anthropic demandó el lunes a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando las acciones de “ilegales” y “sin precedentes”.
Agencia EFE
respaldó este martes a la tecnológica en su disputa legal contra el Gobierno de EE.UU. y solicitó una orden judicial que bloquee temporalmente la designación de la empresa como “riesgo para la cadena de suministro, una etiqueta impuesta por el Pentágono que amenaza los contratos vigentes de inteligencia artificial en el sector militar.

Microsoft presentó un documento ante el tribunal argumentando que esta medida permitiría una “transición más ordenada” y evitaría interrumpir el uso de IA avanzada por parte de las Fuerzas Armadas.

De lo contrario, Microsoft y otras empresas tecnológicas deberán actuar de inmediato para alterar las configuraciones actuales de productos y contratos del Departamento de Guerra. Esto podría obstaculizar a los combatientes estadounidenses en un momento crítico”, advirtió la compañía en el documento legal.

La semana pasada, el Departamento de Guerra prohibió oficialmente la , calificándola de riesgo para la seguridad nacional, después de no poder logar un acuerdo con la compañía debido a que la empresa de IA exigía garantías de que sus modelos no se utilizarían para armas totalmente autónomas ni para vigilancia masiva doméstica.

El Pentágono exigía acceso total y sin restricciones para cualquier propósito legal.

Esta decisión obliga a los contratistas de defensa a certificar que no utilizan los modelos de Anthropic en sus proyectos con el Pentágono.

En respuesta, Anthropic demandó el lunes a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando las acciones de “ilegales” y “sin precedentes”.

Pese a no ser parte directa en la demanda, Microsoft intervino mediante un escrito, señalando que una tregua judicial permitiría a ambas partes buscar una “resolución negociada”.

La semana pasada, Microsoft anunció que seguirá integrando los modelos de inteligencia artificial de Anthropic en sus productos, según la cadena CNBC.

Nuestros abogados han estudiado la designación y han concluido que los productos de Anthropic, incluido Claude, pueden seguir estando disponibles para nuestros clientes, excepto para el Departamento de Guerra, a través de plataformas como M365, GitHub y AI Foundry de Microsoft”, declaró un portavoz de Microsoft a CNBC.

Por su parte, los gigantes de la nube Google y Amazon, que también integran tecnología de Anthropic, aclararon a sus clientes que, fuera del ámbito de defensa, los productos de Anthropic seguirán estando disponibles en sus plataformas.

