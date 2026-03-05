Molten copper pours into an anode casting wheel at a Codelco processing facility in Machali, Chile. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
Molten copper pours into an anode casting wheel at a Codelco processing facility in Machali, Chile. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
La estatal chilena y el gigante estadounidense firman un acuerdo para acelerar la integración de la (IA) y la analítica avanzada en la minería, informó este jueves la mayor cuprífera del mundo.

Ante una acelerada transformación digital, debemos procesar y considerar grandes volúmenes de datos en las operaciones. Ese es el objetivo de esta alianza: optimizar la gestión de nuestros activos mediante soluciones innovadoras”, dijo en un comunicado Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de .

La alianza, señaló por su parte Tito Arciniega, presidente de , “refleja el potencial que la inteligencia artificial representa para impulsar el desarrollo del sector minero y del mercado chileno en general”.

El objetivo del Memorándum de Entendimiento es “mejorar la toma de decisiones, el desarrollo de operaciones más autónomas y seguras, la automatización de procesos críticos y el fortalecimiento de la ciberseguridad", indicó la cuprífera.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de 18 meses, contempla también la posibilidad de desarrollar pilotos y participar en pruebas tempranas de nuevas soluciones, agregó.

Codelco es el mayor exportador de cobre de Chile, donde operan decenas de mineras y donde la minería representa más del 12% del PBI nacional.

