La firma estatal chilena Codelco y la privada SQM dieron vida a la sociedad conjunta NovaAndino Litio para explorar, explotar, producir y comercializar el oro blanco en el Salar de Atacama.

Según ambas compañías, se explotará litio hasta 2060, y contará con participación mayoritaria de la pública chilena —conforme al Acuerdo de Asociación firmado en mayo del 2024—.

Codelco, la mayor cuprífera del mundo, detalló que NovaAndino Litio es una de las asociaciones público-privadas “más relevantes en la historia empresarial de Chile”, dado que poseerá el “liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional”.

El directorio de NovaAndino Litio se compondrá por tres representes de Codelco y tres de SQM. Su primera sesión está programada para este 29 de diciembre.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia. Las únicas firmas que explotan litio en el país sureño son SQM y Albemarle. Foto: difusión

Ricardo Ramos, gerente general de SQM, indicó que la sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido.

Mientras que Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, resaltó la importancia del litio para la transición energética y digital a escala global.

Se prevé que la producción adicional total desde 2025 al 2030 será de 300,000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una anual, desde 2031, de entre 280,000 a 300,000 toneladas de LCE.

Con información de EFE