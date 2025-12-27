Codelco fue designada por el presidente Gabriel Boric para convertir al Estado chileno en uno de los actores más grandes de la industria mundial de litio. Foto: Bloomberg
Codelco fue designada por el presidente Gabriel Boric para convertir al Estado chileno en uno de los actores más grandes de la industria mundial de litio. Foto: Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter mineria
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y la privada SQM dieron vida a la sociedad conjunta NovaAndino Litio para explorar, explotar, producir y comercializar el oro blanco en el Salar de Atacama.

Según ambas compañías, —conforme al—.

Codelco, la mayor cuprífera del mundo, detalló que NovaAndino Litio es una de las asociaciones público-privadas “más relevantes en la historia empresarial de Chile”, dado que poseerá el “liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional”.

LEA TAMBIÉN: Un megaproyecto de roca fosfórica en Piura: los siguientes pasos para “encender” esta obra

El directorio de NovaAndino Litio se compondrá por tres representes de Codelco y tres de SQM. Su primera sesión está programada para este 29 de diciembre.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia. Las únicas firmas que explotan litio en el país sureño son SQM y Albemarle. Foto: difusión
Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia. Las únicas firmas que explotan litio en el país sureño son SQM y Albemarle. Foto: difusión

Ricardo Ramos, gerente general de SQM, indicó que la sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido.

LEA TAMBIÉN: Inversión privada más allá de la minería: los proyectos que “resistirían” al año electoral

Mientras que Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, resaltó

Se prevé que la producción adicional total desde 2025 al 2030 será de 300,000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una anual, desde 2031, de entre 280,000 a 300,000 toneladas de LCE.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Inversión privada más allá de la minería: los proyectos que “resistirían” al año electoral
Hermes Perú, el otro sector que impulsa su crecimiento fuera de la minería y las finanzas
Minería ilegal e informal en busca de concesiones mineras: esta es la zona más afectada
“Es preocupante”: minería informal de oro alcanza 30% de oferta mundial, ¿qué pasa en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.