Mirella Velázquez, gerenta general de Hermes

Señaló que el primer semestre de 2025 fue lento en términos de crecimiento. ¿El mejor dinamismo del segundo semestre permitirá compensar esos resultados?

El segundo semestre no llegará a compensar totalmente el lento crecimiento del primero. A más de la mitad de año estábamos alrededor de un 2,5% de crecimiento, pero hemos tenido capacidad de reacción y eso ya representa una evolución frente a 2024. Para nosotros, diciembre 2025 está siendo un mes decisivo, por el fuerte movimiento de dinero asociado a retiros de AFP, CTS y otros flujos.

¿Qué nuevos proyectos tienen en el radar para 2026?

Vamos a incorporar una nueva vertical de negocio : logística especializada con un fuerte componente de seguridad, para el manejo de mercadería sensible o “caliente”, como equipos tecnológicos, información, documentación y productos farmacéuticos. Estamos evaluando varias industrias y creemos que hoy no hay otra empresa con la capacidad que podríamos desplegar nosotros en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

¿Este nuevo negocio implicará una flota adicional?

Sí. Se trata de un esquema completamente nuevo, con una flota dedicada, alcance nacional e integración tecnológica que permita trazabilidad total de la información. Ahora estamos desarrollando un business case específico para esta unidad.

¿Cuánto invertirán en esta nueva vertical?

Todavía estoy cerrando el plan estratégico al 2028, lo presentaremos en el primer trimestre de 2026. Se trata de una inversión focalizada en un servicio que no es habitual dentro del mercado.

¿Aprovecharán el benchmark del fondo CVC Capital Partners, su principal accionista?

Sin duda. Desde mi experiencia trabajando con varios fondos, contar con un fondo de inversión nos abre acceso a empresas líderes a nivel global, y nosotros tenemos acceso principalmente en Europa. Hoy estamos evaluando compañías italianas y españolas para identificar qué soluciones y casuísticas podríamos adaptar al mercado local.

¿El plan al 2028 también contempla crecimiento inorgánico?

Siempre lo contemplamos. Nuestra última adquisición fue en 2018, con Smart Security, que hoy representa cerca del 2% de nuestra cartera, atiende un mercado bastante disperso, pero relevante, porque complementa nuestra propuesta de valor.

¿Significa que CVC estará más tiempo?

Ellos siempre ven el timing correcto. Este 2025 cumplimos cinco años con ellos y lo que estamos elaborando es el plan estratégico para los próximos tres años. No significa necesariamente que se quedarán, no lo sabemos, lo que significa es que están apostando por el futuro y como siempre digo, una empresa se vende según su valorización de los próximos años.

¿Cuánto invertirán en 2026, considerando que podría aumentar la demanda de servicios de seguridad en un año electoral?

Para este año estimamos una inversión cercana a los S/ 20 millones. Para 2026 podría subir a S/ 24 millones, aunque no es un incremento significativo, ya que hay activos que ya no requieren renovación. En minería, por ejemplo, existen protocolos y posibles rutas alternas para el traslado de sus valorados, por lo que estamos ajustando más bien el tipo de vehículos según la logística que se tiene planificada.

El retail gana protagonismo

Ustedes atienden a sectores como minería, financiero, retail y servicios. ¿Cuál muestra hoy mayor dinamismo para su negocio?

El retail, junto con la minería, es el sector que viene registrando mejor crecimiento, impulsado por el auge de las tiendas de conveniencia y la entrada de nuevos actores.

¿Cuánto peso tiene hoy el sector retail en sus operaciones?

Representa cerca del 20% de nuestros ingresos, es un sector relevante por la velocidad de crecimiento que muestra, superior a la de otros rubros. Y no hablamos solo de tiendas de alimentos, también de cosméticos, entretenimiento y otros formatos, y está impulsando nuestros servicios como las cajas fuertes inteligentes.

¿En cuánto ha crecido la demanda del retail sobre los servicios de Hermes Perú?

Aproximadamente 15% por punto, porque aparecieron nuevos actores. Nosotros estamos atendiendo al 90% de las empresas de este negocio.

Movimiento en minería

¿Y cuál ha sido el comportamiento del sector minero este 2025?

En el segundo semestre hemos visto un mayor movimiento gracias al precio del oro, lo que nos ha permitido participar en procesos adicionales dentro de las operaciones mineras.

¿A qué tipos se procesos se refiere?

Históricamente nos enfocábamos en el transporte de valores, luego pasamos al procesamiento y hoy nos estamos integrando de manera más profunda en la cadena logística del cliente, que nos permite ofrecer un outsourcing más integral, para que el cliente tenga solo un responsable frente a cualquier eventualidad.

¿Incrementaron su portafolio de clientes mineros?

Sí. Hemos ingresado a procesos vinculados al manejo de carbón activado, que implica operaciones críticas distintas al manejo de barras doradas. Ahí hemos identificado nuevas oportunidades.

¿Cuántos más?

Tenemos una cartera cercana a 50 clientes vinculados a la compra del metal precioso. Estamos trabajando en cinco proyectos adicionales, que representan cerca del 10% del total, pero con un alcance relevante.

¿Cómo se mantendrá ese crecimiento a mediano plazo?

Percibimos optimismo en el sector minero. Tenemos optimismo que el proceso electoral permita tener reglas claras, y por el lado del entorno geopolítico, todo indica que el precio del oro se mantendrá en niveles altos —aunque no necesariamente en picos—, lo que permitirá avanzar en proyectos en etapa de desarrollo y producción.

Oportunidad en provincias

En el sector financiero, ¿qué desafíos enfrentan ante el menor uso de efectivo en Lima?

El sector financiero sigue siendo el más importante en términos de ingresos para nuestro negocio. Aunque en Lima el movimiento de efectivo es menor por la digitalización de los medios de pago, existen procesos de compensación entre entidades financieras y el Banco Central de Reserva que se realizan en nuestras instalaciones, lo que mantiene anclado el servicio de custodia.

¿La oportunidad está entonces en provincias?

En provincias aún hay mucho espacio de crecimiento y oportunidades, con niveles de penetración bajos. Nosotros operamos agencias para bancos, ponemos personal y representamos la marca de la institución, por lo que el traslado de valores sigue siendo clave. Eso ha activado la implementación de nuevas sucursales. Este año inauguramos una sucursal en Iquitos, un lugar donde no hay vía terrestre y todo se transporta vía fluvial. El sector financiero se mantiene estable frente a 2024, aunque con una composición distinta.

Además de Iquitos, ¿ abrirán nuevas sucursales en 2026?

Estamos evaluando dos nuevas ciudades. Cada sucursal demanda una inversión cercana a S/ 8 millones. Hoy contamos con 17 sucursales en provincias y una en Lima. El objetivo es acercarnos a zonas que no necesariamente son capitales regionales, pero que muestran fuerte crecimiento, como lo vemos en Trujillo y Huánuco.

Otrosí digo: Opina la CEO de Hermes Perú

Trazabilidad y compliance en el transporte de valores: Ante la ampliación del Reinfo y en un contexto donde algunos congresistas peruanos buscarían flexibilizar algunas reglas del mercado sin considerar los riesgos operativos y de cumplimiento en el negocio del transporte de valores, la CEO de Hermes Perú advirtió que, en el caso del oro, han recibido presiones de empresas que no están formalizadas y que buscan servicios de exportación sin poder acreditar el origen del mineral. “Cuando no podemos validar el origen del oro, simplemente no los atendemos” , sostuvo. Esta situación ha generado algunas iniciativas regulatorias en el Congreso que buscan relajar los requisitos y permitir que “cualquiera” preste el servicio, algo que la ejecutiva considera peligroso. “Las facilidades mal diseñadas terminan dando espacio a la ilegalidad” , subraya.

El mensaje poderoso para las mujeres: Mirella Velásquez, CEO de Hermes Perú, considera que el liderazgo femenino no debe entenderse como una excepción, sino como parte natural del crecimiento profesional. "Las dificultades existen para todos —hombres y mujeres, personas de Lima o de provincias—. Y la maternidad no debe verse como un obstáculo, sino como una etapa más que se gestiona con organización, apoyo y empatía", asegura. En esa línea, destacó el rol de las empresas para acompañar ese proceso, entendiendo las distintas etapas personales de sus colaboradores. "Cuando hay empatía y compromiso, se genera una relación de reciprocidad. Eso es lo que hoy nos permite hablar de una 'familia Hermes' en el marco de sus 40 años, una empresa con identidad, orgullo y crecimiento compartido", finalizó.