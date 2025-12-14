Stefano Susffalich, CEO del Grupo Civitano, señaló que el holding casi no creció en nuevas ubicaciones en los últimos cuatro años, debido a que estuvieron concentrados en una transformación para hacer más eficiente la operación tras el impacto de la pandemia. Sin embargo, el despliegue visto anteriormente se volverá a encender.

“Hemos retomado las conversaciones de crecimiento. De cara al 2026, tenemos en el pipeline cinco ubicaciones que estamos explorando y dos muy de cerca de concretarse”, comentó a Gestión, tras referir que hoy operan 20 locales propios en Perú y Chile.

En particular, han visto oportunidad en Perú para retomar la expansión de La Nacional en malls y ubicaciones stand alone en distritos a los cuales aún no han llegado con esa marca de comida criolla. En tanto, en Chile, exploran la llegada de su marca de carnes premium Santa Brasa a dos regiones fuera de Santiago de Chile, donde opera desde hace más de 20 años.

“Es una marca que compramos en el 2019 junto con la planta de (procesamiento de carne para terceros) Viña. Está presente en los principales malls de Santiago”, anotó, tras mencionar que en el vecino país también operan la marca propia de carnes Gaucho.

Pescados Capitales irá a nuevos mercados

En la actualidad, Civitano opera su marca propia Pescados Capitales en Perú y Chile. En su momento, se conoció el interés de llevar dicha cadena de comida marina a Estados Unidos (EE.UU.). ¿En qué situación se encuentra ese plan?

Al respecto, Susffalich confirmó que han aparecido oportunidades para llevar esa marca a dicho mercado, pero también a más países de América Latina e inclusive a Europa.

“Nos han tocado diferentes tipos de interesados en abrir alguna operación de Pescados Capitales y eso es lo que actualmente estamos en revisión. Va a depender un poco de la oportunidad de cada opción, pero estamos abiertos a crecer de manera propia como explorar un tipo de acuerdo con algún partner local interesante. Las dos opciones están sobre la mesa”, remarcó.

Consultado por el plazo estimado para concretar estas alternativas, el ejecutivo reconoció que se tomarán el tiempo necesario para definir el mercado y la ubicación ideal. “Si se concreta en 2026, bienvenido sea, pero si no, no nos vamos a apurar en la toma de decisión”, expresó.

Civitano alista nuevo formato y ¿nuevas marcas?

Consultado por el desarrollo de nuevos formatos, Susffalich explicó que cada marca ya tiene bien definida su propuesta de valor. Sin embargo, con La Nacional, anunció que ingresarán a la nueva plaza gastronómica de Mega Plaza Independencia con un concepto híbrido.

“Va a tener atención en salón, pero también una zona para pedir ‘to go’ (para llevar). Hemos tenido en el pasado algo similar con La Nacional en el anterior aeropuerto (Jorge Chávez), pero ahora será dentro de un mall bastante transitado”, declaró, tras destacar el potencial para replicar este formato.

En tanto, admitió que también están interesados en seguir explorando nuevas propuestas gastronómicas. Hace dos años, recordó que desarrollaron un plan de negocios con un consultor estratégico del sector de restaurantes e identificaron justamente nuevas ubicaciones y nuevas oportunidades de crecimiento.

“Lo vamos a poner en práctica probablemente en los siguientes años, pero como te digo, con un ritmo de crecimiento secuencial. Es algo más a mediano plazo (no en 2026)”, anotó, tras indicar que estas iniciativas podrían concretarse desarrollando una nueva marca o comprando alguna en el mercado.