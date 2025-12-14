El holding gastronómico del Grupo Wiese, Civitano, propietario de las marcas La Nacional y Pescados Capitales, retomará la expansión de sus cadenas. (Foto: Pescados Capitales).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En los últimos cuatro años, el holding gastronómico Civitano no solo diversificó sus negocios potenciando el delivery y abriendo operaciones de gerenciamiento de restaurantes de terceros y de procesamiento de carnes en Chile (B2B), sino también se orientó a una “reingeniería financiera” y operativa. Ahora, con cuatro marcas propias y siete de terceros, la compañía prepara el reinicio de expansión de La Nacional y otras cadenas de su portafolio en Perú y el vecino país del sur, así como llegada de Pescados Capitales a nuevos territorios. Conozca la receta que seguirá el 2026.

