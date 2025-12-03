El restaurante peruano Kjolle, liderado por la chef Pía León, alcanzó un nuevo hito al ser nombrado el segundo mejor restaurante en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. El anuncio consolida a Kjolle como una de las propuestas culinarias más influyentes y de mayor proyección en la región, apenas semanas después de haber recibido el prestigioso Art of Hospitality Award, que premia la excelencia en la experiencia del comensal.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el restaurante expresó el significado de este logro para su equipo y para la propuesta que representan: “Ser elegidos No.2 en Latinoamérica @theworlds50best después de recibir el Art of Hospitality Award nos llena de gratitud y nos recuerda la responsabilidad de seguir ofreciendo lo mejor de nosotros cada día.”

La propuesta de Kjolle, conocida por su enfoque en ingredientes nativos, estacionalidad y creatividad que celebran la biodiversidad, se ha convertido en un referente de la cocina contemporánea peruana. La chef León y su equipo se han orientado a presentar una identidad culinaria propia, independiente pero complementaria a la de Central, restaurante con el que comparten instalaciones en el distrito de Barranco.

El reconocimiento, según señalaron, es resultado del esfuerzo colectivo: “Este reconocimiento es para nuestro equipo, por la dedicación y creatividad que dan vida a Kjolle.”

La nueva posición en el ranking eleva aún más el perfil internacional de la gastronomía peruana, que continúa consolidándose como una de las más dinámicas y valoradas del mundo.

El origen y desarrollo de Kjolle

Kjolle abrió sus puertas en 2018 como el primer proyecto independiente de la chef Pía León, luego de varios años de trabajo en Central, del chef Virgilio Martínez. Desde sus inicios, el objetivo de Kjolle fue construir un lenguaje culinario propio, basado en la exploración del territorio peruano y de su biodiversidad, pero con una personalidad distinta a la de su restaurante hermano.

El nombre “Kjolle” proviene de una palabra quechua que alude a un árbol andino de gran altitud, nativo del Perú, conocido por su resistencia y adaptación. Sus flores de color naranja se utilizan como tinte y con fines medicinales. Él árbol contribuye a controlar la erosión del suelo, promoviendo la reforestación.

Así, el nombre simboliza la visión del espacio: una cocina que brota de los ecosistemas peruanos y que pone en valor ingredientes poco difundidos, desde granos altoandinos hasta raíces amazónicas y productos marinos de temporada.

La propuesta se caracteriza por platos que combinan técnica contemporánea con una aproximación intuitiva a colores, texturas y orígenes.

El ascenso de León y Kjolle

Bajo la dirección de León, Kjolle ha logrado posicionarse rápidamente como un destino gastronómico de referencia. Su enfoque en sostenibilidad, trazabilidad y trabajo directo con productores ha sido clave para su identidad. En 2021, la chef fue reconocida como la Mejor Chef Mujer del Mundo por The World’s 50 Best, un premio que también contribuyó a la visibilidad global del restaurante.

El 2024, Kjolle fue distinguido como el número 16 según The World’s 50 Best Restaurants; y el cuarto en Latin America’s 50 Best Restaurants. Ahora, con este nuevo ascenso en el ranking latinoamericano, Kjolle reafirma su lugar entre los grandes protagonistas de la cocina contemporánea, demostrando que su historia sigue en plena evolución.