Fundado en 1985 por Blanca Chávez, heredera de una tradición arequipeña de cocineras. (Foto: El Rocoto)
El Rocoto, uno de los restaurantes arequipeños más emblemáticos de Lima, llega a 2025 con 40 años de operación continua y un balance que destaca en un año retador para el sector. Con dos locales —el tradicional de Surco y la reciente sede de San Isidro— la marca proyecta cerrar el año con ventas entre S/ 4,5 y S/ 4,8 millones solo en su local principal, lo que representa un crecimiento cercano al 10 % frente a 2024. El negocio familiar apunta a seguir creciendo con la apertura de un nuevo local en Lima y la mirada puesta en el extranjero. ¿Cuál es el plan estratégico que se han trazado para los próximos años?

