Delibakery inició como una panadería tradicional y evolucionó hacia un formato más completo, ampliando su oferta según las nuevas demandas del consumidor. (Foto: Delibakery).
La cadena de restaurantes, cafeterías y panaderías Delibakery -perteneciente al Consorcio Carolina- proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento en ventas y continúa ajustando su estrategia hacia un modelo omnicanal que ya influye en la distribución de sus ingresos y en las decisiones operativas del próximo año. Además, afina cambios internos, revisa su portafolio de locales y prepara nuevas etapas de crecimiento que incluyen una expansión prevista para 2026 y el desarrollo de una propuesta para mercados del exterior.

