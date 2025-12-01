Nathali Lorenzo, gerente comercial de Delibakery, señaló que la compañía proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento superior al 20% frente al año previo, un impulso marcado por la campaña navideña.

“Navidad siempre es una época del año que beneficia a los negocios de este rubro y donde hay un incremento en las ventas. En nuestro caso, contamos con nuestro propio panetón tanto para el canal B2C, a través de las ventas en tienda, y el B2B, donde diversas empresas nos hacen pedidos”, comentó a Gestión.

Este año, la empresa del Consorcio Carolina renovó la carta en todas sus sedes y optimizó su flujo operativo. A la par, consolidó su aplicativo de delivery mediante mejoras en los ratios de entrega. “Hemos pasado de un modelo 100% presencial a un modelo omnicanal. Por ello, estamos enfocados en que, para 2026, los clientes puedan acceder a nuestros productos también mediante nuestra propia página web”, indicó.

Ese giro estratégico ya comienza a verse en la operación diaria. Hoy, el 65% de las ventas de Delibakery proviene del consumo en salón y el 35% de pedidos realizados vía aplicativos o central telefónica. Sin embargo, con la apuesta por una presencia omnicanal, la cadena espera que el delivery gane un peso cada vez mayor dentro del mix de ingresos.

Con este enfoque, la cadena de restaurantes decidió poner en pausa nuevas aperturas durante 2025. En lugar de expandirse, optó por ordenar procesos, reforzar su rentabilidad y preparar el camino para un crecimiento a partir de 2026.

Hace 14 años, el Grupo Carolina incursionó en el rubro gastronómico con la apertura de su primer restaurante-cafetería bajo la marca Delibakery en Chorrillos. (Foto: Delibakery).

Delibakery impulsa plan de expansión y afina salto internacional para 2026

Actualmente, Delibakery opera siete locales en Lima y localidades cercanas, cada uno con un enfoque distinto. Entre ellos, el restaurante de Ancón, su única propuesta especializada en cocina marina, será determinante este verano, impulsado por la alta afluencia hacia las playas del norte de la capital.

“Ancón siempre concentra nuestras mejores expectativas y, desde noviembre, se convierte en un foco clave de trabajo para todo el personal. Entre los locales que destacan en verano, Ancón es la ‘estrella’. Durante la temporada, el flujo de visitantes aumenta y, con ello, se impulsan las ventas”, aseveró.

Para 2026, la empresa ya tiene definido un plan de expansión y actualmente negocia la apertura de un nuevo local de Delibakery en un centro comercial. “Ya hemos iniciado conversaciones y la apertura sería para el próximo año”, adelantó, sin revelar por ahora los detalles sobre la ubicación o el formato.

Nathali Lorenzo, gerente comercial de Delibakery.

Asimismo, avanza en su proceso de internacionalización con una nueva propuesta en el segmento de restaurantes, que podría concretarse el próximo año. “Estamos trabajando en ese objetivo aprovechando el know-how que hemos adquirido. Hemos aprendido a ser restauranteros y la internacionalización seguirá ese camino, aunque no será bajo la marca Delibakery por ahora”, explicó.

La cadena proyecta un crecimiento de entre 25% y 30% para 2026, impulsado por mejoras operativas y una estrategia comercial más sólida, centrada en el delivery, la fidelización de clientes y la eficiencia en sus procesos.

DATOS CLAVES DE DELIBAKERY:

Locales. La cadena maneja distintos formatos de Delibakery, adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente. Por ejemplo, tiene tres restaurantes de ruta, que son Pasamayo, Cañete y Mala; locales de destino, como el de Ancón, especializado en gastronomía marina; y sus Delibakery urbanos en Lima, ubicados en Chorrillos, La Punta (El Callao) y San Isidro, este último con una propuesta premium.

Público diversificado. La cadena apuesta por la diversificación de clientes, pues sus locales son personalizados. Por ejemplo, su oferta gastronómica en Pasamayo es distinta a la de San Isidro. "Mis ubicaciones son las que definen a mi cliente", indicó la ejecutiva.